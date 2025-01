A estenose mitral é um estreitamento da abertura da válvula mitral que bloqueia (obstrui) o fluxo de sangue do átrio esquerdo para o ventrículo esquerdo.

A estenose mitral geralmente resulta de febre reumática, porém, alguns bebês podem nascer com a doença.

A estenose mitral não costuma causar sintomas, a menos que seja grave.

Os médicos estabelecem o diagnóstico depois de ouvirem um sopro cardíaco característico com um estetoscópio colocado sobre o coração e usam uma ecocardiografia para um diagnóstico mais detalhado.

O tratamento tem início com o uso de diuréticos e betabloqueadores ou bloqueadores dos canais de cálcio.

A válvula pode ser aberta e alargada com um cateter, mas ocasionalmente ela precisa ser substituída, exigindo cirurgia de coração aberto.

(Consulte também Considerações gerais sobre valvulopatias e o vídeo O coração.)

A válvula mitral situa-se na abertura entre o átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo. A válvula mitral se abre para permitir que o sangue do átrio esquerdo encha o ventrículo esquerdo e se fecha enquanto o ventrículo esquerdo se contrai, para impedir o refluxo de sangue para o átrio esquerdo à medida que o ventrículo bombeia sangue para a aorta. Se um distúrbio causar o espessamento e endurecimento das abas das válvulas, a abertura da válvula se torna estreitada. Às vezes a válvula endurecida também não se fecha completamente e surge a regurgitação mitral.

Na estenose mitral, o fluxo de sangue através da abertura da válvula estreitada é reduzido. Como resultado, o volume e a pressão do sangue no átrio esquerdo aumentam e o átrio esquerdo cresce. O átrio esquerdo maior geralmente bate rapidamente e com um padrão irregular (distúrbio chamado fibrilação atrial). Como resultado, a eficiência de bombeamento do coração fica reduzida, pois a fibrilação do átrio é mais um movimento de vibração do que de bombeamento. Consequentemente, o sangue não flui livremente através do átrio e coágulos de sangue podem formar no interior da câmara. Se um coágulo se desprender (tornando-se um êmbolo), ele é bombeado para fora do coração e pode bloquear uma artéria e, possivelmente, causar um acidente vascular cerebral ou outro dano.

Estenose da válvula mitral Imagem

Se a estenose mitral for grave, a pressão nos vasos sanguíneos dos pulmões aumenta (hipertensão pulmonar), resultando em insuficiência cardíaca com acúmulo de líquido nos pulmões e baixo nível de oxigênio no sangue. Se uma mulher com estenose mitral grave engravidar, ela pode desenvolver insuficiência cardíaca rapidamente.

Causas de estenose mitral A estenose mitral quase sempre resulta de Febre reumática Febre reumática é uma doença infantil que ocorre após alguns casos de faringite estreptocócica ou escarlatina não tratadas. Atualmente, a febre reumática é rara na América do Norte e Europa Ocidental, pois os antibióticos são amplamente utilizados para tratar a infecção. Assim, nessas regiões, a estenose mitral ocorre principalmente em pessoas idosas que tiveram febre reumática e que não tiveram o benefício do tratamento com antibióticos durante sua juventude ou em pessoas que se deslocaram de regiões onde antibióticos não são utilizados amplamente. Nessas regiões, a febre reumática é comum e causa estenose mitral em adultos, adolescentes e, às vezes, até mesmo em crianças. Normalmente, quando a febre reumática é a causa da estenose mitral, as cúspides da válvula mitral são parcialmente fundidas. Em alguns adultos mais velhos, a válvula se degenera e acumula depósitos de cálcio. Nessas pessoas, a estenose mitral tende a ser menos grave. Raramente, a estenose mitral pode estar presente no nascimento (congênita). Os recém-nascidos com a doença raramente vivem mais de dois anos, a menos que sejam submetidos a uma cirurgia.

Sintomas de estenose mitral A estenose mitral leve não costuma causar sintomas. Por fim, a doença progride, e as pessoas desenvolvem sintomas, como falta de ar, e se cansam facilmente. As pessoas com fibrilação atrial podem sentir palpitações (consciência dos batimentos cardíacos). Assim que os sintomas começam, as pessoas desenvolvem deficiência grave em cerca de sete a nove anos. A falta de ar pode ocorrer mesmo durante o repouso. Algumas pessoas podem respirar confortavelmente apenas quando estão apoiadas em travesseiros ou sentadas. Pessoas com baixo nível de oxigênio no sangue e hipertensão arterial nos pulmões podem apresentar rubor cor de ameixa nas bochechas (fácies mitral). Em pessoas com pele escura, o rubor pode produzir uma tonalidade mais escura na pele. As pessoas podem tossir sangue (hemoptise) se a hipertensão provocar o rompimento de veias ou capilares nos pulmões. O sangramento nos pulmões resultante geralmente é leve, porém, se ocorrer hemoptise, a pessoa deve ser avaliada por um médico imediatamente, pois a hemoptise indica estenose mitral ou outro problema grave.

Diagnóstico de estenose mitral Exame físico

Ecocardiograma Com um estetoscópio, os médicos podem ouvir o sopro cardíaco (som cardíaco anormal) característico enquanto o sangue tenta passar através da abertura de válvula estreitada do átrio esquerdo para o ventrículo esquerdo. Ao contrário de uma válvula normal, que abre silenciosamente, a válvula anormal geralmente produz um estalo quando se abre para permitir que o sangue entre no ventrículo esquerdo. O diagnóstico geralmente é confirmado por ecocardiograma, que usa ondas de ultrassom para produzir uma imagem da válvula estreitada e do sangue passando por ela. O eletrocardiograma (ECG) e as radiografias torácicas também fornecem informações úteis.

Tratamento de estenose mitral Às vezes reparo ou substituição da válvula A estenose mitral não ocorrerá se a febre reumática for evitada, pelo tratamento imediato de infecções de garganta e escarlatina com antibióticos. As pessoas com estenose mitral que não apresentam sintomas não precisam de tratamento, mas podem precisar de antibióticos de longo prazo para prevenir surtos adicionais de febre reumática. O tratamento, quando necessário, inclui o uso de diuréticos e betabloqueadores ou bloqueadores dos canais de cálcio. Diuréticos, que aumentam a produção de urina, podem reduzir a pressão arterial nos pulmões através da redução do volume de sangue. Betabloqueadores, digoxina e bloqueadores dos canais de cálcio ajudam a reduzir a frequência cardíaca anormal que pode ocorrer com a fibrilação atrial. São necessários anticoagulantes para evitar a formação de coágulos de sangue em pessoas com fibrilação atrial. Se o uso de medicamentos não reduzir os sintomas de forma satisfatória, a válvula poderá ser reparada (um procedimento chamado valvuloplastia) ou substituída. Valvuloplastia mitral Vídeo Valvuloplastia para estenose mitral Imagem Muitas vezes, a abertura da válvula pode ser ampliada usando-se um procedimento chamado valvotomia por cateter balão. Nesse procedimento, um cateter com um balão na extremidade é inserido através de uma veia até chegar ao coração (cateterismo cardíaco). Uma vez chegando na válvula, o balão é inflado, e as cúspides da válvula são separadas. Alternativamente, uma cirurgia cardíaca pode ser realizada para separar as cúspides fundidas. Se a válvula estiver muito danificada, ela pode ser substituída cirurgicamente por uma válvula artificial. Quando a válvula é substituída, as pessoas são tratadas com antibióticos antes de procedimentos cirúrgicos, odontológicos ou médicos (consulte a tabela Exemplos de procedimentos que requerem antibióticos preventivos) para reduzir o pequeno risco de infecção nas válvulas cardíacas (endocardite infecciosa).

Prognóstico de estenose mitral A taxa de progressão da estenose mitral varia, mas a maioria das pessoas desenvolve incapacidade grave, cerca de sete a nove anos após o início dos sintomas. O resultado é afetado pela idade da pessoa antes de a cirurgia se tornar necessária, pela gravidade de qualquer incapacidade, se houve o desenvolvimento de hipertensão pulmonar e o grau de regurgitação mitral presente. A estenose frequentemente reincide após o reparo da válvula e pode ser necessária a substituição da válvula. Pessoas com fibrilação atrial ou hipertensão pulmonar correm maior risco de morte devido à estenose mitral.