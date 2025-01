Substituição de válvula

Adultos que têm estenose aórtica assintomática devem consultar seu médico regularmente e evitar a prática de exercícios pesados. É feito um ecocardiograma periodicamente, em intervalos determinados pela gravidade da estenose, para monitorar a função do coração e das válvulas.

Antes da cirurgia, a insuficiência cardíaca é tratada com diuréticos (consulte a tabela Alguns medicamentos empregados no tratamento de insuficiência cardíaca). Tratar a angina frequentemente é difícil, pois a nitroglicerina, que é usada para tratar a angina em pessoas que têm doença arterial coronariana, pode, em raras ocasiões, fazer com que a pressão arterial fique perigosamente baixa e piorar a angina em pessoas com estenose aórtica.

Às vezes, em crianças e adultos jovens que nasceram com uma válvula defeituosa, esta pode ter sua abertura ampliada usando um procedimento chamado valvotomia por balão. Nesse procedimento, um cateter com um balão na extremidade é introduzido no coração por uma veia ou artéria (cateterismo cardíaco). Uma vez chegando na válvula, o balão é inflado, e as cúspides da válvula são separadas.

Em pessoas com estenose aórtica sintomática (principalmente falta de ar aos esforços, angina ou desmaio) ou se o ventrículo esquerdo começar a falhar, a válvula aórtica é substituída. A substituição da válvula anormal é o melhor tratamento para quase todas as pessoas, e o prognóstico após a cirurgia de substituição de válvula é excelente. A substituição de válvula aórtica era tradicionalmente realizada através de cirurgia de coração aberto. (Veja o vídeo Substituição da válvula aórtica.)

Valvuloplastia de balão para estenose aórtica Imagem

Cada vez mais, pessoas idosas podem fazer a substituição das válvulas por meio de um cateter inserido na artéria femoral, em um procedimento chamado de implante de válvula aórtica transcateter (IVAT). O IVAT é geralmente melhor que o tratamento clínico e assemelha-se à substituição cirúrgica da válvula para essas pessoas.

Pessoas com uma válvula artificial devem tomar antibióticos antes de procedimentos cirúrgicos, odontológicos ou médicos (consulte a tabela Exemplos de procedimentos que requerem antibióticos preventivos) para reduzir o risco de infecção da válvula (endocardite infecciosa).