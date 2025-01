Considerações gerais sobre valvulopatias

A válvula defeituosa pode ser reparada ou substituída. O reparo pode exigir cirurgia, mas pode, algumas vezes, ser realizado durante o cateterismo cardíaco, particularmente quando o problema é uma válvula com estenose. Às vezes, uma válvula com estenose pode ter sua abertura ampliada usando-se um procedimento chamado valvuloplastia com balão. Neste procedimento, um cateter com um balão na extremidade é introduzido no coração por uma veia ou artéria. Uma vez chegando na válvula defeituosa, o balão é inflado, e as cúspides da válvula são separadas. Esse procedimento não requer anestesia geral e permite uma recuperação rápida.

Há dois tipos de válvulas disponíveis para substituição:

Tipo mecânico

Tipo bioprostético (fabricado com a válvula cardíaca de porcos ou vacas)

As válvulas mecânicas duram muitos anos, mas as pessoas com válvulas mecânicas precisam tomar o anticoagulante varfarina pelo resto da vida para prevenir a formação de coágulos na válvula. Tomar um anticoagulante aumenta o risco de uma pessoa ter sangramento espontâneo, como no cérebro (veja Considerações gerais sobre o acidente vascular cerebral hemorrágico). As válvulas bioprostéticas geralmente se deterioram e exigem a substituição após dez a doze anos, mas não requerem o uso de anticoagulantes por mais do que três a seis meses após a cirurgia. No entanto, pessoas com válvulas bioprostéticas precisarão tomar aspirina para ajudar a prevenir a formação de coágulos de sangue. Algumas válvulas bioprostéticas são mais duráveis.

Válvula cardíaca artificial Imagem

Válvulas anormais e todas as válvulas substitutas podem se tornar infectadas. Pessoas com válvulas substitutas precisam tomar antibióticos profiláticos, que são antibióticos tomados em determinados momentos (por exemplo, antes de alguns procedimentos odontológicos ou médicos), a fim de prevenir a infecção bacteriana das válvulas (endocardite infecciosa).

Além disso, podem se formar coágulos de sangue nas válvulas substitutas. Os coágulos de sangue podem obstruir a válvula parcialmente ou se desprender e deslocar-se pela corrente sanguínea para obstruir artérias em outra parte do corpo (por exemplo, causando um acidente vascular cerebral).

Os médicos usam o ecocardiograma para monitorar válvulas substituídas, analisando o fluxo sanguíneo através das válvulas e do resto do coração.