Os sintomas dos tumores cardíacos cancerosos são essencialmente os mesmos dos tumores cardíacos não cancerosos e variam dependendo da sua localização. No entanto, os sintomas dos tumores cancerosos tendem a agravar-se mais rapidamente do que os dos tumores benignos, pois eles crescem com maior rapidez.

Os sintomas incluem o desenvolvimento repentino de insuficiência cardíaca (causando falta de ar e fadiga), arritmia cardíaca (causando palpitações, fraqueza ou desmaios) e sangramento e acúmulo de líquido no pericárdio, eventos que podem interferir no funcionamento do coração e causar tamponamento cardíaco.

Os sintomas de um tumor cardíaco metastático ocorrem paralelamente a sintomas causados pelo tumor original e por quaisquer metástases em outros locais do corpo. Por exemplo, pessoas que têm câncer de pulmão que formou metástases no coração podem apresentar dificuldade para respirar, fadiga e tossir sangue.

Os próprios tumores cardíacos cancerosos primários podem espalhar-se (formar metástases) para outras áreas do corpo. As metástases podem ser na coluna vertebral (causando dor), nos tecidos vizinhos ou em órgãos como os pulmões (causando dificuldade para respirar e tosse com sangue) e o cérebro (causando funcionamento anormal do sistema nervoso).