Considerações gerais sobre tumores cardíacos

Um tumor cardíaco primário benigno pequeno e isolado pode ser removido cirurgicamente, frequentemente resultando em cura. Se um tumor primário benigno de grandes proporções reduzir significativamente o fluxo sanguíneo pelo coração, a remoção do segmento do tumor que não cresce na parede do coração pode melhorar a função cardíaca. No entanto, se grande parte da parede do coração for afetada, poderá ser impossível realizar uma cirurgia.

Os rabdomiomas regridem sem tratamento na maioria dos recém-nascidos afetados e, em geral, não necessitam de tratamento.

Em bebês e crianças, um fibroma pode ser retirado com sucesso, quando ele não afeta a parede que separa os ventrículos (septo). Normalmente, os tumores que afetam essa parede também afetam o sistema de condução elétrica do coração e não podem ser removidos cirurgicamente. As crianças com esse tipo de tumor geralmente morrem precocemente em decorrência de arritmia. Se o fibroma for grande, obstruir o fluxo sanguíneo e crescer no tecido circundante, pode ser necessário realizar um transplante cardíaco.

Muito raramente, o transplante é realizado em crianças ou adultos, e apenas pessoas com tumores não cancerosos são normalmente consideradas para o transplante de coração.