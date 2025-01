Mesmo que muitas das causas das palpitações não sejam sérias, geralmente são feitos exames.

Eletrocardiografia (ECG), às vezes com monitoramento ambulatorial

Testes laboratoriais

Às vezes, exames por imagem, teste de esforço ou ambos

Às vezes, teste eletrofisiológico

É feito um ECG. Se o ECG for realizado enquanto a pessoa está apresentando palpitações ou frequência cardíaca anormal, o diagnóstico geralmente é claro. Entretanto, apenas poucas causas produzem um ECG anormal quando as pessoas não estão apresentando palpitações. Assim, as pessoas com palpitações intermitentes podem precisar usar um monitor de ECG por um ou dois dias (monitor Holter – veja a figura Monitor Holter) ou por um período mais extenso (gravador de eventos) para detectar arritmias de ocorrência breve ou irregular. Em algumas pessoas, os médicos podem inserir um dispositivo sob a pele para monitorar os batimentos cardíacos. Esse dispositivo é chamado um monitor de eventos (“loop recorder”) e monitora continuamente os batimentos cardíacos da pessoa. Depois disso, os médicos podem utilizar um monitor externo para verificar se o monitor de eventos registrou arritmias cardíacas. Alguns produtos disponíveis comercialmente, por exemplo, rastreadores de condicionamento físico, que monitoram a frequência cardíaca, e outros rastreadores que monitoram os ritmos cardíacos, estão disponíveis para smart phones e relógios, mas oferecem informações mais limitadas.

Testes laboratoriais são necessários. Os médicos fazem um hemograma completo e medem os eletrólitos no soro, incluindo potássio, magnésio e cálcio. Os médicos podem medir outras substâncias no sangue (biomarcadores cardíacos) se a pessoa apresentar outros sintomas que sugiram uma possível síndrome coronariana aguda. Os médicos medem os níveis de hormônios tireoidianos no sangue, caso suspeitem de uma tireoide hiperativa, e também os níveis de outros hormônios em pessoas que possam ter feocromocitoma. Podem ser realizados outros exames, caso o médico suspeite de outras causas.

Às vezes é necessário um exame de imagem. Em pessoas com achados sugestivos de doença cardíaca no ECG, os médicos fazem um ecocardiograma e, às vezes, uma ressonância magnética (RM) do coração. Pessoas com sintomas durante as atividades precisam realizar um teste de esforço acompanhado, às vezes, de ecocardiograma ou varredura nuclear.

Um estudo eletrofisiológico (EF) é realizado quando os sintomas são graves e os médicos suspeitam de um problema perigoso no ritmo cardíaco que não foi encontrado em outros exames. Nesse exame, o médico passa pequenos eletrodos através de uma veia até o coração. Esses eletrodos registram a atividade elétrica do coração com mais detalhes do que o ECG.