Ajustar o horário dos medicamentos e as atividades em torno das refeições

Pessoas com sintomas de hipotensão pós-prandial não devem tomar medicamentos anti-hipertensivos antes das refeições e devem se deitar após as refeições. Tomar uma dose menor do anti-hipertensivo, fazer refeições menores e mais frequentes com poucos carboidratos e consumir mais fluidos pode ajudar a reduzir os efeitos dessa doença. Para algumas pessoas, caminhar depois de uma refeição ajuda a melhorar o fluxo sanguíneo, mas a pressão arterial pode cair quando elas param de caminhar.

Tomar certos medicamentos antes das refeições pode ajudar. Por exemplo, os anti-inflamatórios não esteroides (AINEs) produzem retenção de sal e aumentam, assim, o volume de sangue. Cafeína causa constrição dos vasos sanguíneos. Em geral, a cafeína deve ser tomada apenas antes do café da manhã, para que o sono não seja afetado e a pessoa não desenvolva tolerância aos efeitos da cafeína.

No caso de pessoas hospitalizadas com sintomas graves que não respondem a outras medidas, injeções de octreotida podem ajudar a reduzir a quantidade de sangue fluindo para o intestino.