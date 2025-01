Primeiro, os médicos fazem perguntas sobre os sintomas e o histórico médico. Em seguida, o médico faz um exame físico. O que eles encontram na avaliação do histórico e no exame físico muitas vezes sugere uma causa para a dor nos membros e os testes que podem ser necessários.

Os médicos perguntam

Por quanto tempo a dor está presente

Se a dor aparece em alguns momentos ou está sempre presente

O quão intensa é a dor

Se a dor é cortante ou pulsante

Onde a dor está localizada

Quais atividades desencadeiam ou pioram a dor

O que a pessoa faz para aliviar a dor

Quais outros sintomas (como dormência ou formigamento) ocorrem com a dor

Os médicos procuram sintomas que podem indicar a causa da dor. Algumas respostas óbvias podem ser muito úteis no diagnóstico da causa da dor nos membros. Por exemplo, dores nas costas ou no pescoço sugerem que a raiz nervosa pode ter sido afetada, e febre sugere que a pessoa tem uma infecção. Falta de ar e frequência cardíaca acelerada sugerem o entupimento de uma artéria por um coágulo sanguíneo que viajou da perna para os pulmões (embolia pulmonar). Pulso irregular indica que a pessoa pode ter um ritmo cardíaco um pouco anormal (fibrilação atrial) que pode ter gerado um coágulo que saiu do coração e bloqueou uma artéria na perna.

O membro dolorido é avaliado levando-se em conta sua cor, a presença de inchaço e qualquer alteração na pele ou pelos. O médico também pode verificar pulsos, temperatura, sensibilidade e crepitação (sensação sutil de estalo que indica presença de gases no tecido mole causados por uma infecção grave). É feita uma comparação de força, tato e reflexo do lado afetado com o lado não afetado. Às vezes, a pressão arterial é medida no tornozelo ou pulso do membro afetado e comparada com a pressão arterial do membro não afetado. Se a pressão arterial for muito mais baixa no membro dolorido, é provável que as artérias estejam bloqueadas.