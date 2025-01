Tratamento medicamentoso para insuficiência cardíaca

Libin Cardiovascular Institute, Cumming School of Medicine, University of Calgary

Insuficiência cardíaca é um distúrbio em que o coração não consegue suprir as necessidades do corpo, causando redução do fluxo sanguíneo, refluxo (congestão) de sangue nas veias e nos pulmões e/ou outras alterações que podem debilitar ou enrijecer ainda mais o coração. O tratamento medicamentoso de insuficiência cardíaca envolve

Medicamentos para ajudar a aliviar os sintomas: diuréticos, vasodilatadores ou digoxina

Medicamentos para ajudar a melhorar a sobrevida: inibidores da enzima de conversão da angiotensina (ECA), betabloqueadores, antagonistas da aldosterona, bloqueadores dos receptores da angiotensina II (BRAs), inibidores da neprilisina e dos receptores da angiotensina (INRAs), inibidores do cotransportador de sódio-glicose tipo 2 ou inibidores do nó sinusal

O tipo de medicamento usado depende do tipo de insuficiência cardíaca. Na insuficiência cardíaca sistólica (insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida, ICFER), todas as classes de medicamentos são úteis. Na insuficiência cardíaca diastólica (insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada, ICFEP), apenas inibidores da ECA, BRAs, antagonistas da aldosterona, betabloqueadores e inibidores do SGLT2 são normalmente usados. Na insuficiência cardíaca com fração de ejeção levemente reduzida (HFmrEF), ARNIs e inibidores de SGLT2 podem ser úteis.

É importante que as pessoas tomem seus medicamentos regularmente e se lembrem de pedir uma nova receita antes que o estoque termine.

Antagonistas de aldosterona A aldosterona é um hormônio que faz com que os rins retenham sal e água. Assim, os antagonistas (bloqueadores) da aldosterona bloqueiam diretamente os efeitos da aldosterona (ao contrário dos inibidores da ECA, que os bloqueiam indiretamente), ajudando a controlar a retenção de líquido. Esses medicamentos melhoram a sobrevida e reduzem a hospitalização em pessoas com insuficiência cardíaca.

Inibidores da enzima conversora de angiotensina (ECA) A angiotensina II é um hormônio que desencadeia a liberação de aldosterona e vasopressina, e ambos fazem com que os rins retenham sal e água. Dessa forma, os inibidores da ECA ajudam a limitar a retenção de líquido e estão entre os medicamentos essenciais no tratamento da insuficiência cardíaca sistólica. Esses medicamentos reduzem os sintomas e a necessidade de hospitalização, além de aumentar a sobrevida. Os inibidores da ECA diminuem os níveis sanguíneos dos hormônios angiotensina II e, consequentemente, aldosterona (que normalmente ajuda a elevar a pressão arterial (veja a figura Regulação da pressão arterial: o sistema renina-angiotensina-aldosterona). Dessa maneira, os inibidores da ECA dilatam as artérias e veias e ajudam os rins a excretar o excesso de água, diminuindo, assim a carga de trabalho do coração. Esses medicamentos também podem ter efeitos benéficos diretos sobre o coração e paredes dos vasos sanguíneos.

Bloqueadores dos receptores da angiotensina II (BRAs) Os bloqueadores dos receptores de angiotensina II (BRAs) têm efeitos semelhantes aos dos inibidores da ECA. BRAs são usados em vez de inibidores da ECA em algumas pessoas que não toleram os inibidores da ECA devido à tosse, um efeito colateral de inibidores da ECA que é menos provável com os BRAs.

Inibidores da neprilisina e dos receptores de angiotensina Os inibidores da neprilisina e dos receptores de angiotensina (INRAs) constituem um medicamento combinado mais novo para o tratamento de insuficiência cardíaca. Eles incluem um BRA e uma nova classe do medicamento, inibidores da neprilisina. A neprilisina é uma enzima envolvida na degradação de certas substâncias (peptídeos) que sinalizam ao corpo que excrete sódio. Ao inibir a degradação desses peptídeos, esses medicamentos reduzem a pressão arterial e aumentam a excreção de sódio, diminuindo a carga de trabalho do coração. Esses medicamentos prolongam a vida mais satisfatoriamente do que os inibidores da ECA ou BRAs isoladamente em pessoas com insuficiência cardíaca sistólica.

Betabloqueadores Betabloqueadores geralmente são usados em associação aos inibidores da ECA e são outro medicamento fundamental no tratamento da insuficiência cardíaca. Esses medicamentos bloqueiam a ação do hormônio noradrenalina (que aumenta a pressão sobre o coração) e produzem melhora de longo prazo da função cardíaca e da sobrevida, sendo assim um tratamento essencial em pessoas com insuficiência cardíaca sistólica. Os betabloqueadores podem reduzir a força de contração do coração inicialmente, por isso, são geralmente aplicados após a insuficiência cardíaca já ter sido estabilizada com outros medicamentos.

Digoxina Digoxina, um dos medicamentos mais antigos para o tratamento da insuficiência cardíaca, aumenta a força de cada batimento cardíaco e diminui a frequência cardíaca quando esta é muito rápida. A digoxina ajuda a aliviar os sintomas em algumas pessoas com insuficiência cardíaca sistólica, mas, ao contrário de outros medicamentos para insuficiência cardíaca discutidos aqui, não prolonga a vida.

Diuréticos Diuréticos (“pílulas de água”) são prescritos frequentemente quando a restrição de sal por si só não reduz a retenção de líquidos. Os diuréticos ajudam os rins a eliminarem maior quantidade de sal e água através do aumento da produção de urina e redução do volume de líquido no corpo. Os diuréticos de alça, como furosemida, torsemida ou bumetanida, são os diuréticos mais comumente usados ​​para a insuficiência cardíaca. Esses diuréticos normalmente são tomados por via oral em longo prazo, mas, em caso de emergência, eles são muito eficazes quando administrados por via intravenosa. Os diuréticos de alça são mais indicados para insuficiências cardíacas de gravidade moderada a grave. Diuréticos tiazídicos, tais como hidroclorotiazida, que têm efeitos mais leves e podem reduzir a pressão arterial, podem ser prescritos em especial para pessoas que também têm hipertensão arterial. Os diuréticos tiazídicos e de alça podem causar perda de potássio pela urina, resultando em hipocalemia. Consequentemente, um diurético que cause aumento dos níveis potássio (um diurético poupador de potássio) ou um suplemento de potássio também podem ser administrados. Para todas as pessoas com insuficiência cardíaca, a espironolactona é o diurético poupador de potássio mais indicado e pode ser usado a menos que haja uma grave redução da função renal. Esse medicamento pode aumentar a sobrevida de pessoas com insuficiência cardíaca. Tomar diuréticos pode agravar a incontinência urinária. No entanto, uma dose de diurético geralmente pode ser programada para que o risco de incontinência não ocorra quando não há um sanitário disponível ou quando o acesso a um é inconveniente.

Inibidores do nó sinusal O nó sinusal é a parte do coração que desencadeia o batimento e define a frequência cardíaca. Ivabradina é o primeiro medicamento nessa classe de medicamentos que diminui a frequência do nó sinusal. A desaceleração do coração reduz a carga de trabalho do coração e pode ajudar a reduzir o número de vezes em que certas pessoas com insuficiência cardíaca precisam ser hospitalizadas.

Inibidores do cotransportador de sódio-glicose tipo 2 (SGLT2) Os inibidores do cotransportador de sódio-glicose tipo 2 são usados no tratamento de diabetes. Além de reduzir o nível de açúcar (glicose) no sangue, eles também têm efeitos benéficos no músculo cardíaco e nos vasos sanguíneos. Foi demonstrado que um medicamento dessa classe, dapagliflozina, diminui os sintomas de insuficiência cardíaca e melhora a qualidade de vida em pessoas com insuficiência cardíaca sistólica. Foi demonstrado que outro medicamento dessa classe, empagliflozina, reduz as hospitalizações por insuficiência cardíaca diastólica.

Vasodilatadores Vasodilatadores (medicamentos que dilatam os vasos sanguíneos) facilitam o bombeamento de sangue pelo coração. Esses medicamentos, como hidralazina, dinitrato de isossorbida e adesivos ou spray de nitroglicerina, não são administrados com a mesma frequência que inibidores da ECA ou bloqueadores dos receptores da angiotensina II, que são mais eficazes. No entanto, pessoas que não podem tomar inibidores da ECA ou bloqueadores dos receptores da angiotensina II, ou que não respondem a eles, podem se beneficiar do uso de vasodilatadores. Em algumas pessoas com sintomas avançados, esses medicamentos podem melhorar a qualidade e o tempo de sobrevida quando associados a inibidores da ECA ou angiotensina.