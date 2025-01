Quando a pressão arterial se encontra muito baixa, o primeiro órgão cujo funcionamento é atingido geralmente é o cérebro. O cérebro passa a funcionar mal em primeiro lugar porque está localizado na parte superior do corpo e o fluxo sanguíneo precisa vencer a gravidade para chegar ao cérebro. Por isso, a maioria das pessoas com hipotensão arterial sente tonturas ou sensação de desmaio iminente, principalmente quando estão em pé e algumas podem chegar a desmaiar. Quando desmaiam, as pessoas geralmente caem no chão, em geral com o cérebro ao nível do coração. Como resultado, o sangue pode fluir para o cérebro sem ter de vencer a gravidade e o fluxo sanguíneo para o cérebro aumenta, ajudando a protegê-lo de lesões. No entanto, se a pressão arterial estiver muito baixa, ainda há a possibilidade de lesões cerebrais. Além disso, o desmaio pode resultar em lesões sérias na cabeça ou em outras partes do corpo.

A hipotensão arterial ocasionalmente provoca falta de ar ou dor no peito devido ao fornecimento insuficiente de sangue ao músculo cardíaco (um quadro clínico chamado angina).

Todos os órgãos começam a funcionar mal se a pressão arterial se tornar muito baixa e permanecer baixa. Esse quadro clínico é conhecido como choque.

O distúrbio que provoca a hipotensão arterial pode produzir muitos outros sintomas, que não são causados diretamente pela hipotensão arterial. Por exemplo, uma infecção pode produzir febre.

Alguns sintomas aparecem quando o corpo tenta aumentar a pressão arterial que está baixa. Por exemplo, quando as arteríolas se contraem, o fluxo de sangue para a pele, para os pés e para as mãos é reduzido. Essas zonas resfriam-se e adquirem uma coloração azulada. Quando o coração bate com mais velocidade e mais força, a pessoa pode sentir palpitações (percepção dos batimentos cardíacos).