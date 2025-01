Medicamentos para o tratamento de hipertensão arterial

University of Chicago School of Medicine

A hipertensão arterial é muito comum. Ela geralmente não causa sintomas; no entanto, a hipertensão arterial pode aumentar o risco de um acidente vascular cerebral, ataque cardíaco e insuficiência cardíaca. Portanto, é importante tratar a hipertensão arterial. As pessoas com hipertensão arterial devem fazer mudanças no estilo de vida para ajudar a reduzir a pressão arterial. No entanto, se essas alterações não reduzirem a pressão arterial de maneira suficiente, o tratamento com medicamentos é necessário.

Os medicamentos que são utilizados no tratamento de hipertensão arterial são chamados anti-hipertensivos. Com a grande variedade de anti-hipertensivos disponíveis, a hipertensão arterial pode ser controlada em quase qualquer pessoa, mas, o tratamento tem de ser adaptado ao indivíduo. (Consulte também Hipertensão arterial). O tratamento é mais eficaz quando a pessoa e o médico se comunicam bem e colaboram com o programa de tratamento.

Diferentes tipos de anti-hipertensivos reduzem a pressão arterial através de diferentes mecanismos, assim, há várias estratégias de tratamento possíveis. Para algumas pessoas, os médicos usam uma abordagem gradual ao tratamento medicamentoso: Eles começam com um tipo de anti-hipertensivo e acrescentam outros, se necessário. Para outras pessoas, os médicos acreditam que uma abordagem sequencial é preferível: Eles prescrevem um anti-hipertensivo e, se este for ineficaz, eles o interrompem e prescrevem outro tipo. Para as pessoas com pressão arterial igual ou acima de 140/90 mmHg, normalmente são iniciados dois medicamentos ao mesmo tempo. Na escolha de um anti-hipertensivo, os médicos consideram fatores como

A idade, o sexo e, às vezes, a etnia da pessoa

A gravidade da hipertensão arterial

A presença de outros quadros clínicos, como diabetes ou níveis elevados de colesterol no sangue

Possíveis efeitos colaterais, que variam dependendo do medicamento

Os custos dos medicamentos e dos testes necessários para verificar a existência de certos efeitos colaterais

A maioria das pessoas acaba precisando de dois ou mais medicamentos para atingir sua meta de pressão arterial.

A maioria das pessoas tolera os medicamentos anti-hipertensivos prescritos sem problemas. No entanto, qualquer medicamento anti-hipertensivo pode causar efeitos colaterais. Então, caso se desenvolvam efeitos colaterais, a pessoa deve dizer ao médico que pode ajustar a dose ou substituir o medicamento por outro. Normalmente, um medicamento anti-hipertensivo deve ser tomado indefinidamente para controlar a pressão arterial.

Bloqueadores adrenérgicos Bloqueadores adrenérgicos incluem alfa-bloqueadores, beta-bloqueadores, alfa-beta-bloqueadores e bloqueadores adrenérgicos de ação periférica. Esses medicamentos bloqueiam os efeitos da rede simpática, a parte do sistema nervoso autônomo que pode responder rapidamente ao esforço através do aumento da pressão arterial. Beta-bloqueadores não são mais considerados medicamentos de primeira linha para o tratamento da hipertensão. Muitas vezes eles também são úteis para pessoas que tiveram um ataque cardíaco, que têm frequência cardíaca acelerada, angina de peito (dor no peito devido ao suprimento inadequado de sangue para o músculo cardíaco) ou enxaqueca. Alfa-bloqueadores também já não são usados ​​como a principal terapia para hipertensão porque eles não diminuem o risco de morte. Bloqueadores adrenérgicos de ação periférica geralmente são usados ​​somente se um terceiro ou quarto tipo de medicamento for necessário para controlar a pressão arterial.

Inibidores da enzima de conversão da angiotensina Os inibidores da enzima conversora de angiotensina (ECA) reduzem a pressão arterial em parte através da dilatação das arteríolas. Eles dilatam as arteríolas impedindo a formação de angiotensina II, uma substância química produzida no corpo que faz com que as arteríolas se contraiam. Especificamente, esses inibidores bloqueiam a ação da enzima de conversão da angiotensina, que converte a angiotensina I em angiotensina II (consulte Regulação da pressão arterial). Esses medicamentos são particularmente úteis para as pessoas com doença arterial coronariana ou insuficiência cardíaca, pessoas brancas, jovens, pessoas com proteína na urina por causa de doença renal crônica ou doença renal diabética e homens que desenvolvem disfunção sexual como um efeito colateral de outro medicamento anti-hipertensivo.

Bloqueadores dos receptores da angiotensina II Bloqueadores dos receptores da angiotensina II (BRAs) reduzem a pressão arterial através de um mecanismo semelhante ao utilizado por inibidores da enzima conversora da angiotensina: Eles bloqueiam diretamente a ação da angiotensina II, que faz com que as arteríolas se contraiam. Uma vez que o mecanismo é mais direto, os bloqueadores do receptor da angiotensina II podem provocar menos efeitos colaterais do que os inibidores da enzima conversora da angiotensina.

Bloqueadores dos canais de cálcio Os bloqueadores dos canais de cálcio fazem com que as arteríolas se dilatem através de um mecanismo completamente diferente. Eles são particularmente úteis para pessoas de ascendência africana e idosos. Os bloqueadores dos canais de cálcio também são úteis para pessoas que têm angina de peito, certos tipos de batimentos cardíacos acelerados ou enxaqueca. Os bloqueadores dos canais de cálcio podem ser de ação curta ou prolongada. Bloqueadores dos canais de cálcio de ação curta não são usados ​​para tratar a hipertensão arterial. Os relatórios sugerem que as pessoas que utilizam bloqueadores dos canais de cálcio de ação curta podem ter um risco aumentado de morte por ataque cardíaco, porém, não há relatos de tais efeitos com o uso de bloqueadores dos canais de cálcio de ação prolongada.

Alfa-agonistas de ação central Os alfa-agonistas de ação central reduzem a pressão arterial através de um mecanismo que lembra um pouco o dos bloqueadores adrenérgicos. Ao estimular certos receptores no tronco cerebral, esses agonistas inibem os efeitos da rede simpática do sistema nervoso. Atualmente, esses medicamentos são raramente usados.

Vasodilatadores diretos Os vasodilatadores diretos dilatam os vasos sanguíneos através de outro mecanismo. Um medicamento desse tipo quase nunca é usado sozinho; ele é adicionado como um segundo medicamento quando outro medicamento sozinho não reduz a pressão arterial suficientemente. Tabela Medicamentos anti-hipertensivos Tabela

Diuréticos Um tiazida ou um diurético tiazídico (como a clortalidona ou indapamida) pode ser o primeiro medicamento administrado para tratar a hipertensão arterial. Diuréticos podem fazer com que os vasos sanguíneos se alarguem (dilatem). Os diuréticos também ajudam os rins a eliminar sódio e água, diminuindo o volume de líquido pelo corpo e reduzindo, assim, a pressão arterial. Diuréticos tiazídicos provocam a excreção de potássio na urina, portanto, às vezes, é necessário tomar suplementos de potássio ou um diurético que não cause a perda de potássio ou que provoque o aumento nos níveis de potássio (diurético poupador de potássio). Normalmente, diuréticos poupadores de potássio não são usados ​​individualmente, pois eles não controlam tão bem a pressão arterial como os diuréticos tiazídicos. No entanto, o diurético poupador de potássio espironolactona é utilizado sozinho algumas vezes. Diuréticos são particularmente úteis para pessoas de ascendência africana, idosos, pessoas com obesidade e pessoas com insuficiência cardíaca ou doença renal crônica.