(Hipertensão arterial)

O corpo possui muitos mecanismos para controlar a pressão arterial. O corpo pode alterar

A quantidade de sangue que o coração bombeia

O diâmetro das artérias

O volume de sangue na corrente sanguínea

Para aumentar a pressão arterial, o coração pode bombear mais sangue bombeando com mais força ou mais rapidamente. As pequenas artérias (arteríolas) podem se estreitar (constrição), forçando o sangue de cada batimento cardíaco a passar através de um espaço mais estreito do que o normal. Uma vez que o espaço nas artérias é mais estreito, o fato de a mesma quantidade de sangue passar através delas aumenta a pressão arterial. As veias podem se contrair para reduzir sua capacidade de reter sangue, forçando a entrada de maior quantidade de sangue nas artérias. Consequentemente, a pressão arterial aumenta. Podem ser adicionados líquidos à corrente sanguínea para aumentar o volume de sangue e, assim, aumentar a pressão arterial.

Para reduzir a pressão arterial, o coração pode bombear com menos potência ou rapidez, as arteríolas e as veias podem se distender (dilatar) e o líquido pode ser eliminado da corrente sanguínea.

Esses mecanismos são controlados pela rede simpática do sistema nervoso autônomo (a parte do sistema nervoso que regula os processos internos do corpo e que não requer nenhum esforço consciente) e pelos rins.

A rede simpática utiliza vários meios para aumentar temporariamente a pressão arterial durante a resposta de luta ou fuga (reação física do corpo a uma ameaça).

A rede simpática estimula as glândulas adrenais a liberarem os hormônios epinefrina (adrenalina) e norepinefrina (noradrenalina). Esses hormônios estimulam o coração a bater mais rápido e com mais força, a contração da maioria das arteríolas e a dilatação de algumas arteríolas. As arteríolas que dilatam são aquelas em áreas onde é necessário um maior fornecimento de sangue (como no músculo esquelético — o conjunto de músculos controlados pelo esforço consciente).

A rede simpática também estimula os rins a diminuírem a excreção de sódio e água, aumentando, assim, o volume de sangue. O corpo controla o transporte de sódio para dentro e para fora das células para evitar excesso de sódio dentro das células. Quantidades excessivas de sódio no interior das células podem fazer o corpo se tornar excessivamente sensível à estimulação pela rede simpática.

Os rins também respondem diretamente a alterações na pressão arterial. Quando a pressão arterial aumenta, os rins aumentam a excreção de sódio e água para que o volume de sangue diminua e a pressão arterial retorne ao normal. Por outro lado, quando a pressão arterial diminui, os rins diminuem a excreção de sódio e água para que o volume de sangue aumente e a pressão arterial retorne aos valores normais. Os rins podem aumentar a pressão arterial através da secreção da enzima renina, que, por fim, resulta na produção do hormônio angiotensina II.

A angiotensina II ajuda a aumentar a pressão arterial ao

Causar a constrição das arteríolas

Desencadear a divisão simpática do sistema nervoso autônomo

Desencadear a liberação de dois outros hormônios, aldosterona e vasopressina (também chamada hormônio antidiurético), que fazem com que os rins aumentem a retenção de sódio e de água

Os rins normalmente produzem substâncias que fazem com que as arteríolas dentro do rim se dilatem. Isso ajuda a equilibrar os efeitos dos hormônios que causam a constrição das arteríolas.

A pressão arterial varia naturalmente ao longo da vida de uma pessoa. Bebês e crianças normalmente têm pressão arterial muito mais baixa do que os adultos. Para quase todos os que vivem em países industrializados, como os Estados Unidos, a pressão arterial aumenta com o envelhecimento. A pressão sistólica aumenta até pelo menos a idade de 80 anos e a pressão diastólica aumenta até a idade de 55 a 60 anos e, então, ambas se estabilizam ou até diminuem. No entanto, para pessoas que vivem em algumas regiões em que o consumo de sal é baixo e a atividade física é mais alta do que nos EUA, não ocorre o aumento da pressão diastólica nem sistólica com o envelhecimento e a hipertensão arterial é praticamente inexistente.

Regulação da pressão arterial: O sistema renina-angiotensina-aldosterona

A atividade afeta temporariamente a pressão arterial, que é mais elevada quando uma pessoa está ativa e mais baixa enquanto uma pessoa descansa. A pressão arterial também varia com o período do dia: Ela é mais alta na parte da manhã e mais baixa à noite, durante o sono. Essas variações são normais. Sempre que uma alteração provoca um aumento transitório na pressão arterial, um dos mecanismos de compensação do corpo é desencadear uma ação oposta e manter a pressão arterial em níveis normais. Por exemplo, um aumento na quantidade de sangue bombeado pelo coração, o que tende a aumentar a pressão arterial, provoca a dilatação dos vasos sanguíneos bem como um aumento na excreção de sódio e água pelos rins, o que tende a reduzir a pressão arterial.