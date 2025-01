Morte por parada cardíaca súbita em atletas

Em atletas jovens, a maioria das mortes cardíacas súbitas ocorre em pessoas que não apresentam anomalias na estrutura cardíaca. Quando existe uma anomalia da estrutura cardíaca, a mais comum é o espessamento anormal do músculo cardíaco (cardiomiopatia hipertrófica).

Outras doenças cardíacas presentes desde o nascimento, como a síndrome do QT longo ou a síndrome de Brugada, causam ritmos cardíacos anormais e também podem causar morte súbita em atletas jovens.

Com menos frequência, o aumento não detectado do coração (cardiomiopatia dilatada) pode estar presente em uma pessoa mais jovem que não apresenta sintomas, e a pessoa pode morrer subitamente durante ou após exercício intenso. A inflamação do músculo cardíaco, geralmente devido a uma infecção viral (miocardite), pode causar aumento do coração e ritmos anormais, como taquicardia ventricular, levando à morte cardíaca súbita.

Anormalidades das artérias coronárias, especialmente quando uma das artérias adota uma via anormal passando pelo músculo cardíaco, em vez de por cima dele, também podem causar morte súbita em atletas, quando a compressão interrompe o fluxo sanguíneo para o coração durante o exercício.

Atletas jovens com doenças hereditárias, como a síndrome de Marfan, que causam fraqueza na parede da aorta (a principal artéria que sai do coração) podem desenvolver uma laceração (dissecção aórtica) ou um abaulamento (aneurisma aórtico) que pode sofrer uma laceração com hemorragia maciça e morte súbita.

Raramente, atletas jovens e magros também podem apresentar arritmias súbitas se sofrerem um golpe forte na área diretamente acima do coração (concussão cardíaca), mesmo quando não têm nenhuma doença cardíaca. Em geral, o golpe envolve um projétil que se move em alta velocidade, como uma bola de beisebol ou um disco de hóquei, ou o impacto de outro jogador.