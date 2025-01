Exames preventivos para a participação em esportes

As pessoas são comumente examinadas por seu médico antes de iniciarem um programa de exercícios. Os médicos examinam pessoas que apresentam distúrbios clínicos e, também, as que não acreditam apresentar algum distúrbio clínico. Pessoas sem distúrbios clínicos conhecidos devem ser normalmente examinadas porque alguns distúrbios sérios não causam problemas até que a pessoa se exercite. Nos Estados Unidos, as pessoas são reavaliadas a cada dois anos (com 15 a 18 anos de idade) ou a cada quatro anos (com 18 anos de idade ou mais). Na Europa, a triagem é repetida a cada dois anos, independentemente da idade do atleta.

Os médicos sempre fazem perguntas e realizam um exame físico, mas conduzem testes somente quando a idade e os sintomas da pessoa causam preocupação. As perguntas focam em 3 áreas:

Sintomas como dor ou desconforto torácico, desmaio ou sensação de desmaio, fadiga e dificuldade para respirar, particularmente quando esses sintomas ocorrem durante exercício intenso

Histórico familiar, particularmente qualquer histórico de membros familiares que desmaiaram ou morreram durante exercício ou que morreram subitamente antes de aproximadamente 50 anos

Uso de certos medicamentos prescritos ou de substâncias para melhorar o desempenho ou ilegais

O exame físico foca na ausculta do coração com a pessoa deitada e novamente com a pessoa em pé, usando um estetoscópio com atenção a sopros que indiquem um possível distúrbio cardíaco e na medição da pressão arterial.

Em pessoas mais jovens, os médicos não costumam fazer todos os testes, a menos que algo de anormal seja identificado no histórico da pessoa ou encontrado durante o exame físico. O uso rotineiro de triagem eletrocardiográfica (ECG) de atletas jovens não é considerado prático nos Estados Unidos. No entanto, se houver achados sugerindo um problema de coração, os médicos costumam fazer um ECG, uma ecocardiografia ou ambos os exames.

Para pessoas acima de 35 anos, os médicos também podem realizar um ECG e provas de esforço antes de aprovarem a prática de exercícios físicos vigorosos.

Se uma doença cardíaca for descoberta, o atleta pode precisar encerrar sua participação em eventos esportivos competitivos e realizar exames adicionais.

Algumas pessoas com doença cardíaca grave, como cardiomiopatia hipertrófica, não devem participar de esportes competitivos. No entanto, a maioria das pessoas com doença cardíaca pode praticar esportes não competitivos. O aumento da atividade está diretamente relacionado a melhores resultados de saúde, como uma diminuição dos níveis de colesterol "ruim" (lipoproteínas de baixa densidade), prevenção de pressão arterial elevada e redução de gordura corporal. Exercício regular é incluído rotineiramente em planos de saúde para pessoas que apresentam a maioria das formas de doença cardíaca (reabilitação cardíaca).