O coração de atleta refere-se às alterações normais do coração de pessoas que realizam regularmente exercício aeróbico intenso (por exemplo, corrida ou ciclismo de maior intensidade) e também de pessoas que realizam exercício de levantamento de peso de maior intensidade.

Em uma pessoa com coração de atleta

O coração é maior.

As paredes do coração são mais espessas.

As câmaras dentro do coração são um pouco maiores.

Esse aumento de tamanho e espessamento das paredes permite que o coração bombeie uma quantidade de sangue substancialmente maior a cada batimento. O maior volume de sangue a cada batimento permite que o coração bata mais devagar, resultando em uma pulsação mais lenta e mais forte (que pode ser sentida no pulso ou em qualquer outra parte do corpo) e, às vezes, em um sopro cardíaco.

Os sopros cardíacos são sons específicos produzidos quando o sangue flui através das válvulas do coração. Embora sopros cardíacos também possam ser um sinal de valvulopatia, alguns sopros são perfeitamente normais no coração de um atleta e não são perigosos. Os batimentos cardíacos de uma pessoa com coração de atleta podem ser irregulares durante o repouso, mas se tornam regulares com o começo da atividade física. A pressão arterial é praticamente igual à de qualquer outra pessoa saudável.

As alterações cardíacas em mulheres costumam ocorrer menos do que em homens da mesma idade, mesmo porte e nível de treinamento.

As alterações cardíacas que ocorrem no coração de um atleta lembram as que podem ocorrer de algumas formas em determinados distúrbios cardíacos. Por exemplo, o coração pode aumentar, causando cardiomiopatia hipertrófica e insuficiência cardíaca. Sopros podem ocorrer em distúrbios da válvula cardíaca e um pulso irregular pode indicar um ritmo cardíaco anormal. As principais diferenças entre o coração de atleta e um coração anormal são que no coração de atleta

O coração e suas válvulas funcionam normalmente.

A pessoa não tem risco aumentado de um ataque cardíaco ou outra de doença cardíaca (exceto por um pequeno aumento no risco de fibrilação atrial naqueles que praticam treinos de resistência regularmente por um longo período).

A pessoa não demonstra sintomas. Em geral, médicos suspeitam de coração de atleta durante exames de rotina ou quando a pessoa está sendo avaliada com respeito a sintomas não relacionados.

Diagnóstico de coração de atleta Eletrocardiograma A maioria dos atletas não necessita de exames detalhados, mas geralmente os médicos fazem um eletrocardiograma (ECG), pois é importante certificar-se de que a pessoa não tem uma doença cardíaca. Diversas alterações elétricas no coração são detectáveis em um ECG. Essas alterações podem ser consideradas anormais em uma pessoa que não seja atleta, mas são perfeitamente normais em um atleta. Se a pessoa tem dor torácica ou outros sintomas de doença cardíaca, exames adicionais são necessários, como ecocardiograma, teste de esforço e, às vezes, ressonância magnética cardíaca (RMC). Esses testes avaliam a estrutura e a função do coração. Pessoas com coração de atleta que se submetem a uma tomografia computadorizada por feixe de elétrons para rastrear para uma doença arterial coronariana costumam apresentar acúmulos significativos de cálcio nas paredes das artérias que alimentam o coração; no entanto, esses acúmulos não parecem indicar um risco tão elevado quanto se fosse detectado em pessoas que não são atletas.