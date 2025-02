Medicamentos para reduzir a hipertensão arterial

Reparo por enxerto de endoprótese (stent) ou reparo cirúrgico convencional

As pessoas com pequenos aneurismas da aorta torácica fazem exames de TC a cada 6 a 12 meses para que os médicos possam monitorar o aneurisma e determinar se ele está se expandindo.

Os pacientes recebem um betabloqueador, um bloqueador do canal de cálcio ou outro medicamento anti-hipertensivo para reduzir a taxa de crescimento do aneurisma e reduzir o risco de sua ruptura. Para pessoas que fumam, é importantíssimo parar de fumar.

É muito melhor tratar um aneurisma da aorta torácica antes que se rompa. Portanto, assim que ele atingir 5,5 a 6,0 cm de largura ou mais, os médicos recomendarão reparo. Em pessoas com a síndrome de Marfan, a ruptura é mais provável, por isso, os médicos podem recomendar a reparação cirúrgica até mesmo para aneurismas menores.

A escolha da técnica de reparo do aneurisma depende de vários fatores, incluindo a idade e o estado de saúde geral da pessoa, além da anatomia de sua aorta e do aneurisma. Em geral, as endopróteses são atualmente a primeira escolha para aneurismas da aorta torácica, pois são muito menos invasivas, evitando a incisão torácica aberta, que é mais dolorosa e requer um período de recuperação maior. A cirurgia aberta é realizada menos comumente e, em geral, é necessária somente se uma endoprótese não se ajustar à forma da aorta.

Uma endoprótese é um tubo oco composto de tecido sustentado por uma malha metálica que pode ser colocado no interior da aorta no local do aneurisma. Para realizar um implante de endoprótese, os médicos passam um fio longo e fino pela artéria grande da virilha (artéria femoral) até chegar na área do aneurisma. Depois disso, eles deslizam a endoprótese sobre o fio e a empurram até o local do aneurisma dentro da aorta. Em seguida, eles abrem a endoprótese no interior da região danificada da aorta para formar um canal estável para o fluxo sanguíneo. A endoprótese é mantida no local permanentemente. Esse procedimento leva de 2 a 4 horas, e a permanência no hospital costuma ser menor do que no caso de uma cirurgia aberta.

O risco de morte é baixo durante a reparação de aneurismas da aorta torácica por endoprótese, mas é maior durante um reparo por endoprótese ou uma cirurgia para ruptura de aneurisma torácico. Aneurismas da aorta torácica rompidos não tratados sempre são fatais.

Se a causa do aneurisma for sífilis ou outra infecção, os médicos prescrevem antibióticos para tratar a infecção. Geralmente, o aneurisma também precisa ser reparado.