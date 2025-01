Avaliação médica dos sintomas

Angiografia

Normalmente, os médicos suspeitam de tromboangeíte obliterante com base nos sintomas e resultados de exame físico. Na maioria das pessoas, a pulsação é fraca ou ausente em uma ou mais artérias dos pés ou punhos. Muitas vezes, as mãos, pés e dedos das mãos ou dos pés afetados tornam-se pálidos quando levantados acima da linha do coração e vermelhos quando abaixados. A ultrassonografia detecta uma redução substancial da pressão arterial e do fluxo de sangue nos pés, mãos e dedos das mãos e dos pés afetados. São realizados exames de sangue e de imagem para excluir outras causas de diminuição do fluxo sanguíneo (como inflamação dos vasos ou vasculite e coágulos de sangue vindos do coração).

A angiografia pode detectar padrões específicos de estreitamento e, portanto, pode ajudar a confirmar o diagnóstico.

Às vezes, uma biópsia (coleta de uma amostra de tecido para exame microscópico) da artéria afetada ou encaminhamento para um especialista são necessários para confirmar o diagnóstico de tromboangeíte obliterante.