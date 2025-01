A acrocianose, uma doença arterial periférica funcional é uma descoloração persistente, indolor e azulada de ambas as mãos e, menos comumente, de ambos os pés, causada por espasmos dos pequenos vasos sanguíneos dentro da pele, geralmente em resposta ao frio ou à tensão emocional.

(Consulte também Considerações gerais sobre a doença arterial periférica funcional).

A acrocianose ocorre geralmente em mulheres. Há sensação de frieza nos dedos e nas mãos ou pés, e apresentam tons azulados (cianose). As mãos ou os pés às vezes transpiram profusamente e podem inchar. A tensão emocional ou a exposição ao frio geralmente intensificam a coloração azulada da pele e o calor a reduz. A doença não é dolorosa e não danifica a pele.

Acrocianose Imagem © Springer Science+Business Media

Os médicos diagnosticam a doença com base nos sintomas, os quais ficam limitados às mãos ou aos pés da pessoa e persistem apesar das pulsações nas artérias maiores (como no pulso e no tornozelo) serem normais.

Normalmente, não é necessário tratamento. Entretanto, os médicos podem recomendar que a pessoa procure evitar a exposição ao frio. Os médicos podem prescrever medicamentos que dilatam as artérias (como bloqueadores dos canais de cálcio), mas esses medicamentos geralmente não ajudam. Normalmente, apenas é necessário confirmar que a coloração azulada da pele não indica um quadro clínico grave.