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Profissionais
Doentes
Manual MSD
Versão Saúde para a Família
ASSUNTOS MÉDICOS
VIVER COM SAÚDE
SINTOMAS
EMERGÊNCIAS
RECURSOS
COMENTÁRIO
SOBRE
ASSUNTOS MÉDICOS
VIVER COM SAÚDE
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Autores
William Schuyler Jones, MD
Campos de atuação e especialidades
PAD, CAD, PCI
Afiliações
Professor of Medicine
Duke University Health System
Educação
MD - University of Arkansas for Medical Sciences
Certificados
RPVI
Interventional Cardiology
Capítulos e comentários do manual
Capítulos
Doenças arteriais periféricas