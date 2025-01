Considerações gerais sobre a doença arterial coronariana (DAC)

A cirurgia de revascularização do miocárdio (CRM) também é conhecida como ponte de safena ou cirurgia de derivação de artéria coronariana. Nesse procedimento, os médicos retiram uma veia ou artéria de outra parte do corpo para conectar a aorta (a principal artéria que leva o sangue do coração ao resto do corpo) a outra artéria coronariana depois da zona obstruída. Dessa maneira, o fluxo sanguíneo é desviado (derivação) e não passa pela área estenosada ou obstruída. No geral, as veias são retiradas da perna. As artérias geralmente são retiradas da região abaixo do esterno ou do antebraço. Enxertos de artéria raramente desenvolvem a doença arterial coronariana e mais de 97% deles ainda funcionam corretamente 10 anos após a cirurgia de revascularização. No entanto, os enxertos de veia podem ser estreitados gradualmente por ateromas. Após um ano, cerca de 15% estão completamente bloqueados, podendo chegar a um terço ou mais após cinco anos.

Cirurgia de revascularização do miocárdio (CRM) Imagem

A cirurgia dura várias horas, a depender do número de vasos sanguíneos a serem enxertados. Um modificador numérico (por exemplo, triplo ou quádruplo) antes da revascularização refere-se ao número de artérias (por exemplo, três ou quatro) que serão desviadas. O procedimento é realizado sob anestesia geral. Em seguida, é feita uma incisão através do centro do tórax do pescoço até a parte superior do estômago e o esterno é partido. Este tipo de cirurgia é chamada de cirurgia de coração aberto. Às vezes é usado um equipamento especial que permite o uso de incisões menores sem abrir o esterno.

Normalmente, o coração é parado de modo que não se mova e facilite a cirurgia. A máquina coração-pulmão é, então, usada para adicionar oxigênio ao sangue e bombeá-lo através da circulação sanguínea. Quando é necessário enxertar somente um ou dois vasos sanguíneos, pode-se permitir que o coração continue a bater normalmente. Esse procedimento é chamado revascularização do miocárdio com o coração batendo ou revascularização do miocárdio sem circulação extracorpórea. O tempo de internação é de normalmente cinco dias, geralmente menos se uma máquina coração-pulmão não tiver sido usada durante a cirurgia. Entretanto, os resultados de longo prazo são os mesmos com ambos os procedimentos.

Cirurgia de revascularização d... Vídeo

Os riscos decorrentes da cirurgia incluem acidente vascular cerebral e ataque cardíaco. Para as pessoas que têm um coração de tamanho normal e funcionando normalmente, nunca tiveram um ataque cardíaco e não têm outros fatores de risco, o risco de um ataque cardíaco durante a cirurgia é menor que 5%, sendo de 1% a 2% para AVC e menor que 1% para morte. O risco é um pouco maior para as pessoas com capacidade de bombeamento do coração reduzida (função ventricular esquerda deficiente), músculo cardíaco lesionado por um ataque cardíaco ou outros problemas cardiovasculares. No entanto, se essas pessoas sobrevivem à intervenção, sua expectativa de vida de longo prazo aumenta.

Máquina coração-pulmão Vídeo

Algumas pessoas desenvolvem alterações no pensamento ou comportamento após um procedimento de CRM. Essas alterações podem ser leves ou significativas, podendo durar de semanas a anos. Adultos mais velhos correm um risco maior. Esse risco pode diminuir se a máquina coração-pulmão não for usada.