Considerações gerais sobre o sistema venoso

As veias levam de volta ao coração sangue proveniente de todos os órgãos do corpo. As artérias transportam o sangue com oxigênio e nutrientes do coração para o resto do corpo. As veias grandes ficam paralelas às grandes artérias e, muitas vezes, compartilham o mesmo nome. Além disso, várias veias pequenas sem nomes formam redes irregulares e ligam-se às grandes veias.

Muitas veias, sobretudo as dos braços e pernas, têm válvulas em um só sentido. Cada válvula é composta por duas abas (cúspides ou folhetos) com bordas que se unem. O sangue movendo-se em direção ao coração empurra as cúspides e as abre como portas giratórias de sentido único. Se a gravidade ou contrações musculares tentarem puxar o sangue para baixo ou se o sangue começar a se acumular em uma veia, as cúspides se fecham ao serem empurradas, para que o sangue não reflua. Desse modo, as válvulas contribuem para que o sangue volte ao coração — abrindo-se quando o sangue flui para o coração e fechando na possibilidade de um fluxo retrógrado.

O corpo tem

Veias superficiais, localizadas na camada gordurosa subcutânea

Veias profundas, localizadas nos músculos e ao longo dos ossos

Veias comunicantes, que são veias curtas que ligam as veias superficiais às veias profundas.

As veias profundas têm um papel fundamental em empurrar o sangue para o coração. As válvulas de sentido único nas veias profundas impedem o refluxo do sangue. Os músculos que rodeiam as veias profundas as comprimem, ajudando a forçar o sangue para o coração, semelhante ao modo como a pasta de dentes sai quando apertamos o tubo. Os músculos fortes da panturrilha são especialmente importantes, uma vez que, a cada passo, eles comprimem energicamente as veias profundas. As veias profundas transportam 90% ou mais do sangue das pernas ao coração.

Veias profundas das pernas

Válvulas de sentido único nas veias

As veias superficiais possuem o mesmo tipo de válvulas que as veias profundas, mas não estão rodeadas de músculos. Assim, o sangue nas veias superficiais não é forçado para o coração pela ação da compressão dos músculos. Portanto, ele flui mais lentamente do que o sangue nas veias profundas. Grande parte do sangue que flui pelas veias superficiais é desviada para as veias profundas através das numerosas veias comunicantes entre as veias superficiais e as veias profundas. As válvulas das veias comunicantes permitem que o sangue flua das veias superficiais para as veias profundas, mas não em sentido contrário.