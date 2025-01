O linfedema é o acúmulo de linfa nos tecidos que resulta em um inchaço.

Quando os vasos linfáticos sofrem lesão ou obstrução (ficam bloqueados), o líquido linfático não consegue ser drenado e se acumula nos tecidos, causando inchaço.

Bandagens compressoras ou meias de compressão pneumática podem ser usadas para reduzir o inchaço.

(Consulte também Considerações gerais sobre o sistema linfático).

Os linfonodos são órgãos minúsculos, com formato de feijão, responsáveis pela filtragem da linfa. Eles estão localizados por todo o corpo, mas encontram-se concentrados principalmente logo abaixo da pele do pescoço, nas regiões das axilas e na virilha. Os linfonodos fazem parte do sistema linfático, que é um dos mecanismos de defesa do corpo contra a propagação de infecção e de câncer.

A linfa é um líquido claro que é constituído por água, glóbulos brancos do sangue, proteínas e gorduras que foram filtrados dos vasos sanguíneos para os espaços entre as células. Uma parte desse líquido é reabsorvida pelos vasos sanguíneos, enquanto o restante passa para os vasos linfáticos. A linfa passa, então, pelos linfonodos, que são pontos específicos de coleta onde as células danificadas, cancerosas e organismos infecciosos são filtrados, removidos e destruídos. Caso haja muitos organismos infecciosos ou células cancerosas, os linfonodos se incham. Às vezes, tais organismos causam infecção no interior do próprio linfonodo.

Causas do linfedema O linfedema surge quando o sistema linfático é incapaz de drenar adequadamente a linfa dos tecidos, causando inchaço. O linfedema é classificado como Linfedema primário: causado pelo subdesenvolvimento do sistema linfático

Linfedema secundário: causado por um bloqueio do sistema linfático

Linfedema primário O linfedema primário resulta da presença de um número tão reduzido de vasos linfáticos que eles não conseguem processar toda a linfa. O problema atinge quase sempre as pernas. Raramente, os braços são afetados. Diversos distúrbios hereditários podem causar o linfedema primário. Esses distúrbios diferem de acordo com a idade em que o inchaço se torna óbvio. Raramente, o inchaço é evidente desde o nascimento, mas, geralmente, os vasos linfáticos podem cuidar da pequena quantidade de linfa produzida em um bebê. Mais frequentemente, o inchaço costuma aparecer posteriormente, quando o volume de linfa aumenta e supera a capacidade do número reduzido de vasos linfáticos. O edema começa gradualmente em uma ou em ambas as pernas. O primeiro sinal de linfedema pode ser inchaço do pé, fazendo com que os calçados possam parecer apertados no final do dia. Os calçados podem deixar depressões na pele do pé. (Muitas pessoas que não têm linfedema apresentam inchaço depois de ficarem em pé por muito tempo. Elas podem apresentar marcas em volta dos tornozelos após utilizarem meias curtas. Essas marcas, porém, são muito menos profundas do que as marcas causadas por linfedema e não há inchaço na zona circundante). Nas etapas iniciais do linfedema primário, o inchaço desaparece quando a perna é elevada. Esse distúrbio piora com o tempo. O edema torna-se mais acentuado e não desaparece por completo, nem sequer após uma noite de repouso. Tabela Linfedemas primários Tabela

Linfedema secundário Linfedema Imagem SCIENCE PHOTO LIBRARY O linfedema secundário é mais comum do que o primário, respondendo pela esmagadora maioria dos casos. Geralmente, ele ocorre após uma grande intervenção cirúrgica, sobretudo depois de um tratamento para câncer, em que os linfonodos e os vasos linfáticos são removidos ou submetidos à radioterapia. Por exemplo, o braço tende a inchar após a remoção de linfonodos da axila, mais frequentemente como tratamento do câncer de mama. A formação de cicatrizes em vasos linfáticos como resultado de infecções repetidas também pode causar linfedema secundário, mas esse tipo de fibrose é muito pouco frequente, exceto em pessoas com uma infecção causada pelo parasita tropical Filaria (filaríase). No linfedema secundário, a pele parece saudável, mas apresenta-se inchada. Pressionar a região com o dedo não deixa uma depressão significativa, como acontece quando o inchaço se deve a um fluxo inadequado do sangue pelas veias. Em raras ocasiões, especialmente na filariose, o membro inchado fica exageradamente grande e a pele tão grossa e enrugada que adquire o aspecto de pele de elefante. Esse distúrbio denomina-se elefantíase. Achados cutâneos na filariose Imagem © Springer Science+Business Media

Diagnóstico de linfedema Avaliação médica

Algumas vezes imaginários O diagnóstico de linfedema costuma ser feito com base nos sintomas da pessoa. Às vezes é necessário um exame de imagem, como tomografia computadorizada (TC) ou ressonância magnética (RM) para determinar o local do bloqueio. Em áreas com prevalência de filaríase, podem ser necessários exames para detecção do parasita.