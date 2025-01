Inchaço dos linfonodos

Os linfonodos são órgãos minúsculos, com formato de feijão, responsáveis pela filtragem da linfa. Eles estão localizados por todo o corpo, mas encontram-se concentrados principalmente logo abaixo da pele do pescoço, nas regiões das axilas e na virilha. Os linfonodos fazem parte do sistema linfático, que é um dos mecanismos de defesa do corpo contra a propagação de infecção e de câncer. (Consulte também Considerações gerais sobre o sistema linfático).

A linfa é um líquido claro que é constituído por água, glóbulos brancos do sangue, proteínas e gorduras que foram filtrados dos vasos sanguíneos para os espaços entre as células. Uma parte desse líquido é reabsorvida pelos vasos sanguíneos, enquanto o restante passa para os vasos linfáticos. A linfa passa, então, pelos linfonodos, que são pontos específicos de coleta onde as células danificadas, cancerosas e organismos infecciosos são filtrados, removidos e destruídos. Caso haja muitos organismos infecciosos ou células cancerosas, os linfonodos se incham. Às vezes, tais organismos causam infecção no interior do próprio linfonodo.

O termo linfadenopatia é usado por médicos para descrever linfonodos inchados.

Linfadenite é o termo usado quando linfonodos inchados causam dor ou apresentam sinais de inflamação (por exemplo, rubor [que, em pessoas de pele escura, pode aparecer como um escurecimento] ou sensibilidade), geralmente devido a uma infecção viral ou bacteriana.

Em pessoas saudáveis, alguns linfonodos pequenos geralmente podem ser sentidos sob a pele. Linfonodos maiores e palpáveis mais facilmente podem ser indício de alguma doença. Algumas pessoas usam os termos “íngua” ou “glândulas inchadas” para fazerem referência a linfonodos inchados, em especial quando os linfonodos inchados estão no pescoço. No entanto, linfonodos não são glândulas.

Os linfonodos podem ficar inchados em apenas uma área do corpo ou em várias áreas. Dependendo da causa, outros sintomas também podem estar presentes, como dor de garganta, coriza ou febre. Muitas vezes, os linfonodos inchados são identificados durante a realização de um exame motivado por outros sintomas.

Causas de linfonodos inchados Como os linfonodos são parte integrante da resposta imunológica do corpo, um grande número de infecções, doenças inflamatórias e cânceres são possíveis causas para um linfonodo inchado. Apenas as causas mais comuns serão apresentadas aqui. As causas mais comuns de inchaço dos linfonodos são Infecções do trato respiratório superior (ITRS)

Infecções em tecidos próximos ao linfonodo inflamado Às vezes, os médicos não conseguem identificar a causa do inchaço (o que é conhecido como linfadenopatia idiopática), porém o inchaço desaparece espontaneamente, sem causar nenhum dano à pessoa. As causas mais perigosas de inchaço dos linfonodos são Câncer

Infecção pelo vírus da imunodeficiência humana (HIV)

Tuberculose (TB) No entanto, a maioria das pessoas com linfonodos inchados não apresenta esses distúrbios. Por exemplo, cerca de 1% das pessoas com linfonodos inchados têm câncer.

Avaliação de linfonodos inchados Nem todas as pessoas com linfonodos inchados necessitam de avaliação médica imediata. As informações a seguir podem ajudar as pessoas a decidir quando a avaliação médica é necessária e a saber o que esperar durante a avaliação. Sinais de alerta Em pessoas com linfonodos inchados, alguns sintomas e características devem ser investigados. Incluem Um linfonodo com diâmetro de aproximadamente 2 centímetros (cerca de uma polegada) ou mais

Um linfonodo com secreção purulenta

Um linfonodo endurecido

Fatores de risco para infecção por HIV (como ter sido picado por uma agulha usada por outra pessoa, ou ter participado de comportamentos sexuais de alto risco) ou tuberculose (viver ou trabalhar com pessoas com tuberculose ou ter mudado recentemente de uma área com prevalência de tuberculose)

Febre ou perda de peso inexplicável Quando consultar um médico Se o linfonodo estiver dolorido ou expelindo pus ou outra substância, deve-se consultar um médico imediatamente. Caso contrário, as pessoas devem ligar para o médico para falar sobre o inchaço. O médico decidirá sobre a urgência da consulta com base na presença de sinais de alerta e de outros sintomas. Para pessoas sem sinais de alerta e se sentindo bem no demais, uma espera de aproximadamente uma semana não é prejudicial. O que o médico faz Primeiro, os médicos fazem perguntas sobre os sintomas e o histórico clínico da pessoa. Em seguida, o médico faz um exame físico. O que eles encontram durante a avaliação do histórico e o exame físico geralmente sugere uma causa para o inchaço dos linfonodos e os exames que possivelmente precisarão ser realizados (veja a tabela Causas e características dos linfonodos inchados). Inchaço dos linfonodos Imagem DR P. MARAZZI/SCIENCE PHOTO LIBRARY Os médicos perguntam Onde estão localizados os linfonodos inchados

Há quanto tempo eles estão inchados

Se pessoa sente dor

Se a pessoa sofreu alguma lesão (em especial arranhões de gatos ou mordidas de ratos) recentemente

Se a pessoa tem uma infecção ou sintomas de uma infecção (por exemplo, coriza, tosse, febre, dor de garganta, perda de peso inexplicada ou dor de dente ou na gengiva) Em seguida, o médico faz um exame físico. Os médicos também verificam a presença de febre e examinam as regiões em que os linfonodos estão perceptíveis. Os médicos também procuram por sinais de infecção ou linfonodos em outras partes do corpo. Pessoas com linfonodos inchados em todo o corpo geralmente sofrem de uma doença que afeta o corpo inteiro. No entanto, pessoas com linfonodos inchados em apenas uma região podem ter uma doença que afeta somente tal região (como uma infecção) ou uma doença mais disseminada. Em alguns casos, o histórico e os achados do exame físico sugerem a causa da doença, como quando uma pessoa tem uma infecção do trato respiratório superior ou uma infecção dentária. Em outros casos, os resultados não indicam nenhuma causa. As pessoas com sinais de alerta têm mais chance de terem uma doença grave, mas o inchaço dos linfonodos na ausência de outros sintomas também pode ser uma doença grave. Nódulos duros, muito aumentados, que têm estado presente por mais tempo (como várias semanas) e não se movem quando empurrados podem indicar câncer. Sensibilidade, alteração na dor e calor em um único linfonodo aumentado, e ao redor dele, pode indicar uma infecção no linfonodo. Tabela Causas e características dos linfonodos inchados Tabela Exames Se os médicos suspeitarem de um distúrbio específico (por exemplo, tuberculose em uma pessoa com infecção por HIV), particularmente um distúrbio que exija tratamento específico, os exames iniciais são direcionados para esse quadro clínico (consulte a tabela Algumas causas e características de linfonodos inchados). Se o histórico e o exame físico não mostrarem uma causa provável, mais testes serão feitos conforme os linfonodos envolvidos e outros sintomas presentes. Pessoas com sinais de alerta e com inchaços generalizados dos linfonodos devem fazer um hemograma completo e uma radiografia torácica. Os médicos também podem realizar testes para tuberculose, infecção por HIV e mononucleose. Às vezes, exames de sangue são necessários para detectar toxoplasmose e sífilis. Em pessoas com dor ou rigidez nas articulações ou com um eritema, são feitos exames de sangue para lúpus eritematoso sistêmico (lúpus). Se houver suspeita de câncer ou linfoma, é feita a biópsia do linfonodo. A biópsia também pode ser necessária quando o inchaço generalizado dos linfonodos não puder ser curado entre três e quatro semanas.

Tratamento de linfonodos inchados O tratamento é direcionado à causa. Por exemplo, caso se suspeite de uma infecção bacteriana do linfonodo, uma tentativa de administrar antibióticos para verificar se o inchaço desaparece.