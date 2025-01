Tomografia por emissão de pósitrons (PET) do coração

Michigan Medicine at the University of Michigan

A tomografia por emissão de pósitrons (Positron Emission Tomography, PET) é um tipo de exame de imagem denominado cintilografia. Ao detectar radiação após a administração de um material radioativo, a PET gera imagens que podem fornecer informações sobre a função do músculo cardíaco.

Na PET, uma substância necessária para a função das células cardíacas (como oxigênio ou açúcar) é marcada com uma substância radioativa (radionuclídeo) que emite pósitrons (elétrons com carga positiva). O nutriente marcado é injetado em uma veia e atinge o coração em poucos minutos. Um sensor detecta os pósitrons e estes são utilizados para gerar uma fotografia da parte do corpo que está sendo estudada.

A PET, geralmente combinada com a tomografia computadorizada (PET-TC) é usada para determinar a quantidade de sangue que chega a diferentes partes do músculo cardíaco e como as diferentes partes do músculo cardíaco processam (metabolizam) várias substâncias. Por exemplo, quando é injetado açúcar marcado, os médicos podem determinar quais partes do músculo cardíaco ter um suprimento inadequado de sangue, pois essas partes usam mais açúcar do que o normal. A TC gera cortes transversais dessas áreas e, em seguida, as combina para produzir imagens tridimensionais detalhadas.

Os exames por PET-TC produzem imagens mais nítidas do que outros procedimentos com radionuclídeos e podem ser usadas em testes de esforço. No entanto, o procedimento é caro e não está tão amplamente disponível quanto a tomografia computadorizada por emissão de fóton único. Esse exame é usado em pesquisas e nos casos em que procedimentos mais simples e baratos são inconclusivos.