Histórico clínico e exame físico para verificar distúrbios do coração e dos vasos sanguíneos

Se o diagnóstico de hipertensão arterial for incerto (por exemplo, se as medições feitas no consultório variarem muito), os médicos podem recomendar que as pessoas utilizem um monitor de pressão arterial (PA) contínua de 24 horas. Trata-se de um dispositivo portátil com bateria usado no quadril que é conectado a um manguito de pressão arterial usado no braço. Esse monitor registra repetidamente a pressão arterial ao longo do dia e da noite por um período de 24 ou 48 horas. As leituras determinam não apenas se a hipertensão arterial está presente, mas também sua gravidade.

Os médicos geralmente também recomendam que as pessoas com hipertensão arterial monitorem sua própria pressão arterial em casa. O automonitoramento pode motivar as pessoas a seguirem as recomendações médicas a respeito do tratamento. Uma opção para o monitoramento da pressão arterial em domicílio é um aparelho de pressão arterial domiciliar de baixo custo. O aparelho é um dispositivo portátil que funciona com bateria que as pessoas podem usar para aferir facilmente a pressão arterial em casa usando um manguito colocado ao redor do pulso ou do braço. Embora esses monitores geralmente não sejam tão precisos quanto os dispositivos usados em um consultório médico, eles permitem que as pessoas monitorem sua pressão arterial com maior frequência e facilitam o ajuste de medicamentos pelo médico.