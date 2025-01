Eletrocardiograma ambulatorial contínuo

Michigan Medicine at the University of Michigan

Um eletrocardiograma (ECG) ambulatorial contínuo é um exame médico indolor que registra a atividade elétrica do coração continuamente por 24 a 48 horas enquanto a pessoa realiza atividades diárias normais.

Um ECG padrão registra a atividade elétrica do coração por apenas alguns segundos. Isso permite detectar anormalidades que são constantes; entretanto, às vezes os batimentos cardíacos anormais e o fluxo inadequado de sangue para o músculo cardíaco ocorrem apenas brevemente ou de forma imprevisível. Para detectar tais problemas, os médicos podem usar um eletrocardiograma (ECG) ambulatorial contínuo, em que o ECG é registrado continuamente durante 24 a 48 horas, enquanto a pessoa se envolve em atividades diárias normais. Os médicos também podem usar um eletrocardiograma (ECG) baseado em eventos, em que o ECG é monitorado continuamente por até um mês, mas apenas registrado por um intervalo predeterminado (geralmente alguns segundos a minutos) logo antes e depois que a pessoa aciona o monitor ou que o dispositivo detecta um ritmo cardíaco anormal.

Um monitor Holter é um pequeno aparelho preso a uma tira que a pessoa usa sobre o ombro ou pescoço ou ao redor da cintura. Os eletrodos são fixados ao tórax da pessoa e registram a atividade do coração continuamente. Este tipo de monitor é indolor e é usado durante 24 a 48 horas.

O monitor detecta a atividade elétrica do coração através de eletrodos conectados ao tórax e registra o ECG. Quando estiver usando o monitor, a pessoa registra em um diário a descrição e o horário em que ocorreram quaisquer sintomas. Posteriormente, o ECG é processado em um computador que analisa a frequência e o ritmo do coração, procura alterações na atividade elétrica que poderiam indicar um ritmo anormal ou fluxo inadequado de sangue para o músculo cardíaco e produz um registro de cada batimento cardíaco durante o período de monitoramento. Os sintomas registrados no diário podem ser depois examinados e comparados com quaisquer alterações no ECG para determinar se o ritmo cardíaco anormal é a causa dos sintomas.

Se necessário, o ECG pode ser transmitido por telefone a um computador em um hospital ou consultório médico para uma leitura imediata assim que os sintomas ocorrem.

Monitor Holter: Leituras de ECG contínuas

Um monitor de eventos é usado quando a pessoa precisa ser monitorada por mais de 48 horas e até um mês. Ele é semelhante a um monitor Holter, mas registra eventos apenas quando o usuário o aciona – ou seja, quando ocorrem sintomas – pressionando um botão no dispositivo, ou quando o dispositivo detecta um ritmo cardíaco anormal.

Outra opção de monitoramento contínuo é um pequeno adesivo sem fio, descartável, que é usado no peito por até duas semanas. Como ele é muito menor do que um monitor Holter normal e não requer a colocação de vários eletrodos sobre o tórax, as pessoas podem achá-lo mais fácil de usar por períodos mais longos. No entanto, o dispositivo é mais dispendioso.

Se os sintomas ocorrerem muito raramente e não puderem ser registrados durante o período de monitoramento inicial, um monitor de eventos pode ser colocado sob a pele. Um pequeno ímã é usado para ativar o monitor. Esses tipos de monitores de evento implantáveis são chamados “loop recorders” e podem durar vários anos antes que a bateria tenha que ser substituída.