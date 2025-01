Ecocardiograma e outros procedimentos de ultrassom

Michigan Medicine at the University of Michigan

A ultrassonografia é um tipo de exame de imagem que usa ondas de alta frequência (ultrassom), para produzir imagens moveis de órgãos internos e de outros tecidos. Um ecocardiograma é uma ultrassonografia do coração.

A ultrassonografia cardíaca (ecocardiograma) é um dos procedimentos mais utilizados para o diagnóstico de doenças cardíacas, pois proporciona excelentes imagens. Além disso, os ecocardiogramas são:

Não invasivos

Inofensivos

Têm um custo relativamente baixo

Estão amplamente disponíveis

Além disso, como a ultrassonografia não usa raios-x, ela não causa nenhuma exposição à radiação.

A ultrassonografia também é utilizada no diagnóstico de distúrbios que afetam os vasos sanguíneos em outras partes do corpo.

O ecocardiograma pode ser usado para detectar se um músculo cardíaco está se movimentando normalmente e quanto sangue o coração está bombeando para fora em cada batimento. Esse procedimento também pode detectar anormalidades na estrutura do coração, como válvulas defeituosas, defeitos congênitos (como orifícios nas paredes entre as câmaras cardíacas) e alargamento das paredes ou câmaras do coração, como ocorre em pessoas com hipertensão arterial, insuficiência cardíaca ou insuficiência das paredes musculares do coração (cardiomiopatia).

O ecocardiograma também pode ser utilizado para detectar derrame pericárdico, no qual acumula-se líquido entre as duas camadas da membrana que envolve o coração (pericárdio), e pericardite constritiva, no qual tecido cicatricial se forma em todo o pericárdio. Ele também pode detectar dissecção da aorta, um rompimento no interior das camadas da parede da aorta.

Às vezes, um ecocardiograma é feito como parte de um teste de esforço.

Os principais tipos de ultrassonografia são

Bidimensional

Tridimensional

Doppler

Doppler a cores

Ecocardiograma com análise de deformação (“strain”)

A ultrassonografia bidimensional, a técnica mais utilizada, produz imagens bidimensionais realistas em “fatias” geradas por computador. O “empilhamento” das fatias pode recriar uma estrutura tridimensional.

A ultrassonografia Doppler mostra a direção e velocidade do fluxo sanguíneo e, assim, pode detectar fluxo turbulento decorrente de estreitamento ou bloqueio dos vasos sanguíneos.

A ultrassonografia Doppler colorida indica as diferentes direções do fluxo sanguíneo em cores diferentes.

A ultrassonografia Doppler e ultrassonografia Doppler colorida são comumente usadas ​​para ajudar a diagnosticar distúrbios que afetam o coração e as artérias e veias no tronco, pernas e braços. Uma vez que esses procedimentos podem indicar a direção e a velocidade do fluxo sanguíneo nas câmaras e vasos sanguíneos do coração, eles permitem que os médicos avaliem a estrutura e a função dessas partes. Por exemplo, os médicos podem determinar se as válvulas do coração se abrem e se fecham adequadamente, se elas vazam quando fechadas e o volume desse vazamento, se houver, bem como se o sangue flui normalmente. Também podem ser detectadas conexões anormais entre uma artéria e uma veia ou entre as câmaras cardíacas.

O ecocardiograma com análise de deformação é uma técnica ecocardiográfica que está sendo cada vez mais usada. Ele mede mudanças no movimento do músculo cardíaco. O ecocardiograma com análise de deformação é capaz de diagnosticar uma doença cardíaca antes que as alterações se tornem visíveis com ecocardiograma convencional, diferenciar entre diversas causas de doença cardíaca e prever o prognóstico em uma variedade de cardiopatias, incluindo insuficiência cardíaca.