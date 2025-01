Ecocardiograma e ressonância magnética (RM) do coração

Às vezes, cateterismo cardíaco e biópsia do coração

A cardiomiopatia restritiva é uma das possíveis causas investigadas quando uma pessoa sofre de insuficiência cardíaca.

O diagnóstico se baseia amplamente nos resultados de um exame físico, em um eletrocardiograma (ECG), em uma radiografia torácica e em um ecocardiograma. O ECG geralmente pode detectar anormalidades na atividade elétrica do coração, mas essas alterações não são específicas o suficiente para um diagnóstico.

O ecocardiograma mostra que os átrios (as câmaras superiores do coração) estão dilatados e que o coração funciona normalmente apenas durante a contração (durante a sístole). A RM permite detectar uma textura anormal no músculo cardíaco decorrente do acúmulo ou infiltração de substâncias estranhas, como ferro e amiloide. Às vezes, outras técnicas de diagnóstico por imagem, como cintilografia do coração, são úteis.

Os médicos às vezes fazem cateterismo cardíaco em pessoas com sintomas graves, como dor no peito, dificuldade para respirar ou desmaio. Cateterismo cardíaco é um procedimento invasivo no qual um cateter é conduzido de um vaso sanguíneo do braço, pescoço ou da perna até o coração. O procedimento é usado para medir as pressões nas câmaras cardíacas e retirar uma amostra do músculo cardíaco para exame ao microscópio (biópsia), o que pode permitir que os médicos identifiquem uma substância infiltrativa.

Às vezes, outros exames especializados podem ser necessários para determinar o distúrbio que causa a cardiomiopatia.

Na maioria das vezes, nenhuma causa específica é encontrada para a cardiomiopatia restritiva (cardiomiopatia restritiva idiopática).