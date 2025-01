Libin Cardiovascular Institute of Alberta, University of Calgary

A taquicardia ventricular tipo Torsades de Pointes é um tipo específico de taquicardia ventricular que ocorre em pessoas com um distúrbio da atividade elétrica cardíaca denominado intervalo QT longo.

O intervalo QT se refere ao tempo entre dois eventos no eletrocardiograma (ECG) – do início do complexo QRS até o final da onda T.

(Consulte também Considerações gerais sobre arritmias cardíacas e Taquicardia ventricular).

ECG: como interpretar as ondas

Qualquer anormalidade que prolongue o intervalo QT aumenta o risco de um ritmo cardíaco perigoso chamado taquicardia ventricular tipo Torsades de Pointes. Algumas pessoas nascem com uma anormalidade genética que causa um intervalo QT longo (chamada síndrome do QT longo). Em outras pessoas, o intervalo QT longo resulta de baixos níveis séricos de potássio (hipocalemia), de ritmo cardíaco muito lento ou de um medicamento. É comum que os medicamentos usados para tratar arritmias cardíacas causem um intervalo QT longo, mas certos antidepressivos e alguns antivirais e antifúngicos também podem causá-lo.

Taquicardia ventricular é um ritmo cardíaco que se origina nos ventrículos (câmaras inferiores do coração) e produz uma frequência cardíaca alta. Pessoas com um intervalo QT longo podem desenvolver uma forma particular de taquicardia ventricular chamada taquicardia ventricular tipo Torsades de Pointes. Torsades de Pointes registra um traçado característico no eletrocardiograma (ECG) e frequentemente se converte em fibrilação ventricular, na qual o coração para de bater, o que causa a morte rapidamente.

Às vezes, exercícios físicos podem provocar uma taquicardia ventricular (consulte Morte cardíaca súbita em atletas). Outros fatores que aumentam o risco de Torsades de Pointes incluem sexo feminino, idade avançada, tireoide hipoativa (hipotireoidismo), distúrbios cerebrais, como um AVC, e certos tipos de doença cardíaca, como um ataque cardíaco ou coração inflamado (miocardite).

Sintomas de taquicardia ventricular tipo Torsades de Pointes Pessoas que desenvolvem taquicardia ventricular tipo Torsades de Pointes podem sentir palpitações (consciência dos batimentos cardíacos) e sentir tontura ou desmaio. As séries de Torsades de Pointes de taquicardia ventricular normalmente desaparecem por conta própria, mas com frequência ocorrem novamente. A fibrilação ventricular causa parada cardíaca ou colapso súbito.

Diagnóstico da taquicardia ventricular tipo Torsades de Pointes Eletrocardiograma O eletrocardiograma (ECG) é usado para detectar o Torsades de Pointes. Se os médicos diagnosticarem Torsades de Pointes em uma pessoa, eles perguntam se existe um histórico familiar da doença ou se os parentes morreram inesperadamente devido a um problema cardíaco. Essas pessoas podem, então, realizar testes genéticos para síndrome do QT longo congênita, e seus familiares próximos devem ser avaliados.

Tratamento da taquicardia ventricular tipo Torsades de Pointes Conversão do batimento cardíaco ao ritmo normal pela aplicação de um choque elétrico (desfibrilação)

Prevenção de episódios posteriores O médico pode ocasionalmente administrar sulfato de magnésio. A desfibrilação é necessária se houver fibrilação ventricular. Se algum medicamento for a causa, ele deve ser suspenso. As pessoas podem ter de limitar suas atividades físicas para evitar recorrências. Pode ser também necessário o uso de betabloqueadores (veja a tabela Alguns medicamentos usados no tratamento de arritmias) ou o implante de um marcapasso artificial ou de um cardioversor desfibrilador.