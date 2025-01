Eletrocardiograma (ECG)

Geralmente, teste de esforço e monitoramento ambulatorial com ECG

Às vezes, testagem genética

Um intervalo QT longo pode ser encontrado quando um ECG é realizado por outros motivos. Pessoas com parada cardíaca ou desmaio sem uma explicação ou um histórico familiar desses casos, quando não têm outra doença cardíaca, são avaliadas para síndromes do intervalo QT longo. Os médicos normalmente fazem um ECG juntamente com um teste de esforço e também pedem que a pessoa use um monitor cardíaco em casa por vários dias ou mais.

Nem todas as pessoas com um intervalo QT longo têm a síndrome do QT longo congênita e nem todas as pessoas com a síndrome do QT longo congênita registram um intervalo QT longo em um ECG. Assim, os médicos usam um sistema de pontuação com base nos resultados dos exames e nos sintomas da pessoa para prever a probabilidade do diagnóstico. A pontuação ajuda a determinar quais pessoas precisam de testes genéticos ou testes provocativos com exercício, ficar de pé repentinamente ou epinefrina IV (adrenalina).

Com testes provocativos usando epinefrina intravenosa, as pessoas recebem um medicamento para tentar causar o intervalo QT longo característico no ECG. Pessoas com baixa probabilidade de ter uma síndrome do intervalo QT longo congênito não precisam de testes genéticos, mas quando a probabilidade é intermediária ou alta, torna-se necessário realizar testes genéticos.

Familiares próximos de uma pessoa com síndrome do QT longo congênito devem ser examinados por um médico para detectar sintomas que possam sugerir um ritmo cardíaco anormal e devem realizar um ECG. Às vezes, testes genéticos e testes de esforço também são necessários.