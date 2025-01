Síndrome de Wolff-Parkinson-White (WPW)

Manobras e medicamentos para converter o ritmo cardíaco

Às vezes, ablação

Muitas vezes, os episódios de taquicardia paroxística supraventricular devido à síndrome de Wolff-Parkinson-White podem ser interrompidos por meio de uma de várias técnicas que estimulam o nervo vago, reduzindo a frequência cardíaca. As técnicas incluem:

Fazer força, como se estivesse evacuando com dificuldade

Esfregar o pescoço logo abaixo do ângulo do maxilar (o que estimula uma área sensível da artéria carótida chamada seio carotídeo)

Mergulhar o rosto em uma tigela de água gelada

Essas técnicas são mais eficazes se efetuadas logo no início do episódio de arritmia. Os médicos podem ensinar as pessoas a fazer essas manobras, se necessário.

Se essas manobras não forem eficazes, medicamentos como verapamil, diltiazem ou adenosina são usados por via intravenosa para interromper a arritmia. Os medicamentos antiarrítmicos podem continuar em uso por tempo indeterminado para evitar episódios de aceleração da frequência cardíaca (veja a tabela Alguns medicamentos usados no tratamento de arritmias).

Nos bebês e nas crianças menores de 10 anos, a digoxina pode ser utilizada para interromper episódios de taquicardia paroxística supraventricular causados pela síndrome de Wolff-Parkinson-White. Adultos com essa síndrome não devem, no entanto, usar digoxina, pois ela pode facilitar a condução pela via de condução elétrica adicional, aumentando as chances de a fibrilação atrial se converter em uma fibrilação ventricular. Por essa razão, a administração da digoxina é geralmente suspensa em pessoas com essa síndrome antes de chegarem à puberdade.