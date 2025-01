Medicamentos para tratar ritmos cardíacos anormais

Libin Cardiovascular Institute of Alberta, University of Calgary

Existem muitas causas de ritmos cardíacos anormais (arritmias). Algumas arritmias são inofensivas e não precisam de tratamento. Às vezes, as arritmias param espontaneamente ou com mudanças no estilo de vida, como evitar o consumo de álcool, cafeína (em bebidas e alimentos) e parar de fumar. Outras arritmias são perigosas ou incômodas o suficiente para precisarem de tratamento. Medicamentos antiarrítmicos são um tipo de tratamento. Outros tratamentos para arritmias incluem a inserção de um marcapasso ou de um cardioversor desfibrilador implantável (CDI),cardioversão-desfibrilação ou destruição de uma pequena área de tecido cardíaco responsável pela arritmia (ablação).

Medicamentos antiarrítmicos são úteis na supressão de taquiarritmias que provocam sintomas insuportáveis ou representam risco. Não há um medicamento por si só capaz de eliminar todas as arritmias em qualquer pessoa. Várias tentativas com diferentes medicamentos são frequentemente necessárias, até que haja uma resposta satisfatória. Os medicamentos antiarrítmicos podem em alguns casos agravar ou mesmo provocar arritmias. Esse efeito é denominado pró-arritmia. Os medicamentos antiarrítmicos causam também outros efeitos colaterais.

Os medicamentos antiarrítmicos são divididos em grupos com base em como funcionam. Os principais grupos incluem betabloqueadores, bloqueadores dos canais de cálcio, bloqueadores dos canais de potássio e bloqueadores dos canais de sódio.

Os betabloqueadores bloqueiam os efeitos do hormônio epinefrina (adrenalina). No coração, esse bloqueio retarda a atividade natural do marcapasso das células cardíacas e retarda a condução de impulsos através das vias elétricas normais do coração.

Cálcio, potássio e sódio são eletrólitos que fluem para dentro e para fora das células cardíacas e são responsáveis pela atividade elétrica normal do coração. Esses eletrólitos fluem pelas paredes das células cardíacas através de poros microscópicos chamados canais. Existem canais separados para cada eletrólito. O bloqueio de um desses canais pode retardar a condução através do sistema elétrico do coração e/ou diminuir a atividade natural do marcapasso das células cardíacas.

Outros medicamentos antiarrítmicos importantes incluem adenosina e digoxina. Esses medicamentos atuam de maneiras diferentes para retardar a condução de impulsos através do nódulo atrioventricular (nódulo AV). Normalmente, o nódulo AV é a única conexão elétrica entre os átrios e os ventrículos.