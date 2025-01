Libin Cardiovascular Institute of Alberta, University of Calgary

Existem muitas causas de ritmos cardíacos anormais (arritmias). Algumas arritmias são inofensivas e não precisam de tratamento. Às vezes, as arritmias param espontaneamente ou com mudanças no estilo de vida, como evitar o consumo de álcool, cafeína (em bebidas e alimentos) e parar de fumar. Outras arritmias são perigosas ou incômodas o suficiente para precisarem de tratamento. Marcapassos artificiais são um tipo de tratamento. Outros tratamentos para arritmias incluem a inserção de um cardioversor desfibrilador implantável (CDI), cardioversão-desfibrilação, o uso de antiarrítmicos ou a destruição de uma pequena área de tecido cardíaco responsável pela arritmia (ablação).

Marcapassos artificiais são dispositivos eletrônicos que agem substituindo o marcapasso natural, o nódulo sinoatrial. Estes aparelhos são cirurgicamente implantados sob a pele, em geral sob a clavícula esquerda ou direita. Os marcapassos conectam-se ao coração por meio de fios (eletrodos) inseridos por uma veia. As pontas dos fios são implantadas na parede de uma câmara cardíaca. O marcapasso envia um sinal elétrico, provocando a contração do músculo cardíaco. Às vezes, apenas um fio é colocado, normalmente no ventrículo direito. Outros marcapassos usam dois ou mais fios para que diferentes câmaras possam ser reguladas. Os marcapassos normalmente conseguem captar a frequência e o ritmo cardíaco da pessoa e enviam um sinal de ritmo apenas quando necessário. A maioria dos marcapassos é programável fora do corpo para que os médicos possam mudar a forma como respondem.

Os conjuntos de circuitos elétricos e de baterias de baixo consumo permitem que unidades marcapassos funcionem por 10 a 15 anos.

Algumas pessoas podem ser candidatas a marcapassos sem eletrodos. Com esse tipo de marcapasso, não são necessários fios para conectar o marcapasso ao coração. Os médicos fazem uma pequena incisão na virilha e usam um cateter para inserir o marcapasso diretamente na parte inferior da câmara cardíaca direita (o ventrículo direito).

Não existe quase nenhum risco de telefones celulares, sistemas automobilísticos de ignição, radares, micro-ondas e detectores de segurança de aeroportos causarem interferência nos marcapassos. No entanto, alguns aparelhos podem interferir no funcionamento do marcapasso. Aparelhos de eletrocauterização usados para estancar hemorragias em intervenções cirúrgicas, a diatermia (tratamento fisioterápico que utiliza ondas de rádio para aplicar calor nos músculos) e, em alguns casos, equipamentos de ressonância magnética (RM) podem interferir no funcionamento dos dispositivos de marcapasso. O aparelho de RM pode ser seguro para alguns tipos de marcapasso, dependendo do modelo.

Manutenção dos batimentos: Marcapassos artificiais

O marcapasso é usado com mais frequência no tratamento das bradiarritmias. Quando a frequência cardíaca é reduzida abaixo de um limite estabelecido, o marcapasso artificial é acionado e passa a emitir impulsos elétricos. Com menor frequência, marcapassos são utilizados no tratamento de taquiarritmias por meio de impulsos que reduzem a frequência cardíaca fazendo a conversão da taquiarritmia ao normal.

O marcapasso é também utilizado na terapia de ressincronização cardíaca (TRC). Em algumas pessoas com doenças cardíacas, as 4 câmaras cardíacas não realizam suas contrações de modo normal e coordenado. Marcapassos especiais com 3 eletrodos, um cada para regular o átrio direito, outro para o ventrículo direito e um terceiro para o ventrículo esquerdo, podem restaurar a sequência normal das contrações e melhorar o resultado de pessoas com insuficiência cardíaca.