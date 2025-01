Reanimação cardiopulmonar

Prevenção de episódios posteriores

A fibrilação ventricular deve ser tratada com emergência extrema. A reanimação cardiopulmonar (RCP) deve ser iniciada o mais rápido possível. Uma desfibrilação (aplicação de choque elétrico no tórax) deve ser realizada tão logo um desfibrilador esteja disponível. Ter desfibriladores externos automatizados (DEAs) disponíveis pode, assim, ser uma das formas mais eficazes de salvar a vida de pessoas que têm parada cardíaca. Em seguida, podem ser administrados medicamentos usados para tratar arritmias cardíacas (veja a tabela Alguns medicamentos usados no tratamento de arritmias) para ajudar a manter o ritmo cardíaco normal.

Se a fibrilação ventricular ocorrer poucas horas após um infarto do miocárdio e a pessoa não estiver em choque e não tiver insuficiência cardíaca, a desfibrilação imediata pode restabelecer o ritmo cardíaco normal em aproximadamente 99% dos casos com bom prognóstico. Choque e insuficiência cardíaca indicam lesões graves nos ventrículos. Quando os ventrículos sofrem danos graves, mesmo uma cardioversão imediata não consegue ressuscitar a maioria das pessoas, e muitas pessoas que são ressuscitadas morrem sem reestabelecer uma função cardíaca normal.

Pessoas com fibrilação ventricular, reanimadas com êxito e que sobrevivem, têm um alto risco de ter outro episódio semelhante. Quando a fibrilação ventricular é causada por uma doença reversível, essa doença deve ser tratada. Caso contrário, a maioria das pessoas recorre a um cardioversor desfibrilador implantável (CDI) cirurgicamente implantado para a aplicação de um choque para tratar a fibrilação, caso volte a ocorrer. Os CDIs monitoram continuamente a frequência e o ritmo cardíacos, são capazes de detectar a fibrilação ventricular e aplicar automaticamente choques que convertem a arritmia em ritmo normal. Essas pessoas geralmente usam medicamentos para se prevenir contra futuros episódios.