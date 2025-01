Fibrilação atrial e flutter atrial

Durante a fibrilação atrial, os impulsos elétricos são desencadeados a partir de muitas áreas no interior e em torno do átrio, não somente a partir de uma área única (nódulo sinoatrial – veja a figura Rastreamento das vias elétricas do coração). A atividade elétrica resultante é mais caótica do que organizada, fazendo com que as paredes atriais se estremeçam em vez de se contraírem. Como a contração dos átrios não ocorre normalmente, eles deixam de auxiliar no bombeamento sangue para o interior dos ventrículos. Quando os átrios não ajudam a bombear sangue para os ventrículos, a quantidade máxima de sangue que o coração bombeia é reduzida em cerca de 10%. Esta leve redução da potência máxima geralmente não causa problemas, exceto em pessoas com cardiopatias, especialmente quando se esforçam.

Um número imprevisível de apenas alguns dos impulsos caóticos são conduzidos através do nódulo atrioventricular para os ventrículos. Dessa forma, os ventrículos passam a contrair-se irregularmente. Na maioria das pessoas que não estão em tratamento de fibrilação atrial, os impulsos são conduzidos aos ventrículos em uma frequência mais rápida que o normal (em geral, de 140 a 160 vezes por minutos, comparadas à frequência normal do coração de 60 a 100 batimentos por minuto). Durante a atividade física, ocorrem frequências ainda mais altas.