A disfunção do nódulo sinusal é uma anormalidade no marcapasso natural do coração que geralmente causa uma redução da frequência cardíaca.

Algumas pessoas não apresentam sintomas, ou podem sentir-se fracas ou cansadas, ter palpitações ou tontura ou até mesmo desmaiar.

O diagnóstico é estabelecido com base no eletrocardiograma.

O implante de um marcapasso artificial é geralmente necessário.

(Consulte também Considerações gerais sobre arritmias cardíacas).

A disfunção do marcapasso natural do coração (nódulo sinusal ou sinoatrial) pode causar batimentos cardíacos persistentemente lentos (bradicardia sinusal) ou a interrupção total da atividade normal do marcapasso (parada sinusal – veja a figura Rastreamento das vias elétricas do coração). Quando a atividade cessa, outra zona do coração geralmente se encarrega da função do nódulo sinusal. Essa zona, denominada foco ectópico de escape, e pode ser logo abaixo no átrio, no nódulo atrioventricular, no sistema de condução ou no próprio ventrículo.

Todos os tipos de disfunção do nódulo sinusal são mais frequentes em idosos. O uso de certos medicamentos e uma glândula tireoide hipoativa (hipotireoidismo) podem causar disfunções do nódulo sinusal. A causa, no entanto, é geralmente desconhecida. Quando a causa é desconhecida, a doença denomina-se síndrome do nódulo sinusal.

Um subtipo importante da síndrome do nódulo sinusal é a síndrome de taquicardia-bradicardia, na qual períodos de ritmos cardíacos lentos (bradicardias) se alternam com períodos de arritmias atriais rápidas (taquicardias), como fibrilação atrial e flutter atrial.

Bradicardia Imagem

As disfunções do nódulo sinusal afetam, principalmente, idosos, especialmente aqueles com outras cardiopatias ou diabetes. O motivo mais comum é a formação de um tecido cicatricial (fibrose) no nódulo sinusal. A causa da fibrose é geralmente desconhecida, mas as causas conhecidas de disfunção do nódulo sinusal incluem:

Medicamentos (por exemplo, betabloqueadores e outros medicamentos usados para ritmos cardíacos anormais)

Impulsos excessivos do nervo vago, que inibem os batimentos cardíacos

Distúrbios que limitam o fluxo sanguíneo (por exemplo, doença arterial coronariana)

Os distúrbios causam inflamação (por exemplo, febre reumática ou inflamação do músculo cardíaco, chamada miocardite)

Sintomas de disfunção do nó sinusal Muitos tipos de disfunção do nódulo sinusal são assintomáticos. Uma frequência cardíaca persistentemente lenta geralmente provoca fraqueza e cansaço. Se a frequência se tornar muito lenta, desmaios podem ocorrer. A frequência cardíaca acelerada é geralmente sentida sob a forma de palpitações. Quando a frequência acelerada é interrompida, podem ocorrer desmaios caso o nódulo sinusal tarde em restaurar o ritmo cardíaco normal.

Diagnóstico de disfunção do nó sinusal Eletrocardiograma Pulso lento (sobretudo, se irregular), pulso que oscila muito sem que a pessoa altere suas atividades ou pulso que não se acelere durante a atividade física, são indicativos de disfunções do nódulo sinusal. Em geral, os médicos conseguem diagnosticar uma disfunção do nódulo sinusal com base nos sintomas e nos resultados do eletrocardiograma (ECG), especialmente quando o ritmo cardíaco é registrado em casa durante 24 a 48 horas usando um monitor Holter ou um monitor de eventos.

Tratamento de disfunção do nó sinusal Implante de um marcapasso artificial Um marcapasso artificial é geralmente implantado em pessoas que manifestam sintomas, com o objetivo de acelerar a frequência cardíaca. Se essas pessoas também apresentarem frequência cardíaca acelerada, também podem precisar receber medicamentos para diminuir a frequência cardíaca (como um betabloqueador ou um bloqueador de canais de cálcio — veja a tabela Alguns medicamentos usados ​​para tratar arritmias).