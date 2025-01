Considerações gerais sobre arritmias cardíacas

Medicamentos antiarrítmicos, geralmente para frequência cardíaca rápida

Um marcapasso artificial, geralmente para uma frequência cardíaca baixa

Aplicação de choque elétrico, geralmente para frequência cardíaca rápida

Às vezes, destruir o tecido anormal responsável pela arritmia (ablação)

Em pessoas com um ritmo cardíaco anormal (arritmia) inofensiva, apesar de incômoda, tratamento suficiente pode ser a confirmação de que a arritmia não tem gravidade. Por vezes, as arritmias surgem com menor frequência ou até mesmo desaparecem, quando um medicamento é substituído ou sua dose é alterada. Evitar o consumo de álcool, cafeína (em bebidas e alimentos) e cigarro também ajuda. A prática de exercícios extenuantes deve ser evitada, se as palpitações ocorrerem apenas durante a atividade física. É necessário ocasionalmente interromper a atividade de motorista até que os médicos possam determinar a eficácia do tratamento.

Medicamentos antiarrítmicos são úteis na supressão de taquiarritmias que provocam sintomas insuportáveis ou representam risco. Não há um medicamento por si só capaz de eliminar todas as arritmias em qualquer pessoa. Várias tentativas com diferentes medicamentos são frequentemente necessárias, até que haja uma resposta satisfatória. Os medicamentos antiarrítmicos podem em alguns casos agravar ou mesmo provocar arritmias. Esse efeito é denominado pró-arritmia. Os medicamentos antiarrítmicos causam também outros efeitos colaterais.

Marcapassos artificiais são dispositivos eletrônicos que agem substituindo o marcapasso natural, o nódulo sinoatrial. Estes aparelhos são cirurgicamente implantados sob a pele, em geral sob a clavícula esquerda ou direita. Os marcapassos conectam-se ao coração por meio de fios (eletrodos) inseridos por uma veia. As pontas dos fios são implantadas na parede de uma ou mais câmaras cardíacas. O marcapasso envia um sinal elétrico, provocando a contração do músculo cardíaco.

Às vezes, a aplicação de choque elétrico no coração (cardioversão ou desfibrilação) pode parar uma taquiarritmia e restabelecer o ritmo normal. O choque interrompe brevemente o batimento do coração e, depois de 1 ou 2 segundos, ele volta a bater espontaneamente. Muitas vezes, o ritmo normal é reestabelecido; mas, às vezes, a arritmia recomeça. Choques elétricos não conseguem reiniciar um coração com a ausência de qualquer atividade elétrica (assistolia). Cardioversão e desfibrilação costumam ser realizadas com um dispositivo externo, mas pessoas com arritmias perigosas podem ter um dispositivo, denominado cardioversor desfibrilador implantável (CDI), permanentemente implantado.

Certos tipos de arritmias são decorrentes de uma área anormal localizada no sistema elétrico do coração. Destruir ou remover essa área (ablação) pode, às vezes, eliminar a arritmia.