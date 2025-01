Libin Cardiovascular Institute of Alberta, University of Calgary

Canalopatias cardíacas são anormalidades nas proteínas de células cardíacas que controlam a atividade elétrica do coração e podem, assim, causar distúrbios no ritmo cardíaco.

Uma canalopatia é um defeito em um ou mais canais microscópicos nas paredes das células cardíacas, através dos quais eletrólitos, como sódio, potássio e cálcio, entram e saem das células. É esse fluxo de eletrólitos que é responsável pela atividade elétrica normal do coração. Existem vários tipos diferentes de canais, e um defeito em um deles pode interferir na capacidade do coração em manter um ritmo estável. O coração pode repentinamente bater muito rápido ou muito devagar ou até mesmo parar completamente (parada cardíaca).

As canalopatias são geralmente causadas por um distúrbio no qual existe uma mutação em um dos genes que determinam a composição dos canais celulares do coração. No entanto, algumas pessoas desenvolvem uma canalopatia como uma complicação de certas doenças autoimunes ou inflamatórias, como lúpus eritematoso sistêmico ou síndrome de Sjögren.

A maioria das pessoas com canalopatias cardíacas não tem outra doença cardíaca, como um ataque cardíaco ou uma valvulopatia.

As canalopatias mais comuns causam:

Outras canalopatias cardíacas, mais raras, incluem as seguintes:

síndrome do QT curto

Síndrome de repolarização precoce

Taquicardia ventricular polimórfica catecolaminérgica (TVPC)

Síndrome de Brugada

Doença progressiva isolada da condução cardíaca

Os defeitos elétricos nas canalopatias às vezes causam taquicardia ventricular, um ritmo cardíaco perigosamente rápido, ou fibrilação ventricular, em que o coração chega a não ter batimentos. As canalopatias são mais comuns do que os médicos acreditavam anteriormente e podem ser a causa de cerca de 10% das mortes súbitas cardíacas.

Sintomas de canalopatias cardíacas Em alguns casos, o distúrbio é assintomático, mas muitas pessoas podem desmaiar devido à taquicardia ventricular. Os portadores de fibrilação ventricular estão sujeitos a parada cardíaca súbita. Os sintomas podem ser provocados por febre, exercícios ou alguns medicamentos, incluindo alguns medicamentos usados para tratar ritmos cardíacas anormais e alguns antidepressivos.

Diagnóstico de canalopatias cardíacas Eletrocardiograma Os médicos consideram uma canalopatia quando as pessoas ou seus familiares têm um histórico de desmaio ou parada cardíaca sem uma causa óbvia (como um problema cardíaco conhecido), especialmente se a parada cardíaca ocorreu em uma idade jovem. Se os médicos suspeitarem de uma canalopatia, eles fazem um eletrocardiograma (ECG), monitoramento cardíaco ambulatorial contínuo e, geralmente, um teste de esforço cardíaco. Às vezes, são realizados testes genéticos. Se uma canalopatia for confirmada, as pessoas devem fazer um acompanhamento regular com ECG e monitoramento cardíaco ambulatorial para procurar distúrbios assintomáticos do ritmo cardíaco. Como as canalopatias são geralmente um distúrbio genético, os familiares de pessoas com uma canalopatia estão em risco. Familiares próximos devem ser avaliados por um médico, incluindo ECG e monitoramento cardíaco ambulatorial.

Tratamento de canalopatias cardíacas Cardioversor desfibrilador implantável Normalmente é usado um cardioversor desfibrilador implantável (CDI), um pequeno dispositivo capaz de detectar um ritmo cardíaco anormal perigoso e aplicar um choque para corrigi-lo. Esse procedimento é semelhante ao implante de um marcapasso artificial. Os médicos geralmente aconselham as pessoas a evitar coisas que são conhecidas por desencadear um ritmo cardíaco anormal em pessoas com sua canalopatia específica.