O batimento ventricular prematuro (extrassístole ventricular) é um batimento cardíaco adicional provocado por uma ativação elétrica anormal iniciada nos ventrículos (as câmaras inferiores do coração) antes de um batimento normal.

O principal sintoma é a percepção de que o coração pula um batimento.

O diagnóstico é estabelecido com base no eletrocardiograma.

Em geral, evitar coisas que possam desencadear esses batimentos, como estresse, cafeína e álcool, é tratamento suficiente.

(Consulte também Considerações gerais sobre arritmias cardíacas).

A corrente elétrica iniciada em cada batimento tem a sua origem no marcapasso natural do coração (chamado nódulo sinusal ou nódulo sinoatrial), localizado no alto da câmara cardíaca superior direita (átrio direito). No entanto, um batimento cardíaco é, às vezes, desencadeado a partir de uma das câmaras inferiores do coração, os ventrículos.

Batimentos ventriculares prematuros são comuns, especialmente em idosos. Essa arritmia pode ser causada por estresse físico ou emocional, consumo de cafeína (em bebidas e alimentos) ou de álcool, pelo uso de medicamentos contra a gripe ou rinite alérgica que contenham substâncias cardioestimulantes, como a pseudoefedrina. Outras causas incluem doença arterial coronariana (especialmente durante ou logo após um ataque cardíaco) e distúrbios que causam um aumento do tamanho dos ventrículos, como insuficiência cardíaca e valvulopatias.

Sintomas de batimentos ventriculares prematuros Os batimentos ventriculares prematuros têm pouco efeito sobre a ação de bombeamento do coração e, se não frequentes, são em geral assintomáticas. O principal sintoma é a sensação de um batimento mais forte ou da falta de um batimento (palpitações). Os batimentos prematuros ventriculares não são perigosos, quando não há uma cardiopatia associada. No entanto, se muito frequentes em pessoas com cardiopatias estruturais (como valvulopatia ou um ataque cardíaco) podem ser seguidos de arritmias mais perigosas, como a taquicardia ventricular ou fibrilação ventricular, que podem causar morte súbita.

Diagnóstico de batimentos ventriculares prematuros Eletrocardiograma Os batimentos ventriculares prematuros são detectados por eletrocardiograma (ECG).

Tratamento de batimentos ventriculares prematuros Alterações no estilo de vida

Às vezes, betabloqueadores Em geral, em uma pessoa saudável no demais, o tratamento resume-se a reduzir o estresse e evitar o consumo de cafeína, álcool e de medicamentos contra resfriado e rinite vendidos sem prescrição médica, que contenham cardioestimulantes. Medicamentos são raramente usados, porque o risco de efeitos colaterais é geralmente maior do que os benefícios. Exceções são feitas se os sintomas forem causados por ataque cardíaco recente ou por insuficiência cardíaca. Para tais pessoas, o uso de betabloqueadores pode aumentar a sobrevida (veja a tabela Alguns medicamentos usados no tratamento de arritmias).