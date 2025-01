Tumores não cancerosos do intestino delgado

Enteróclise

Endoscopia

Exame de cápsula endoscópica

Uma enteróclise é geralmente realizada. Neste procedimento, é inserida grande quantidade de uma solução de bário por um tubo nasal e são tiradas radiografias, à medida que o bário se move pelo trato digestivo. Este procedimento é ocasionalmente feito em conjunto com uma tomografia computadorizada (TC) em vez de radiografias simples, pois nesse caso a pessoa pode apenas ingerir o líquido contendo bário sem precisar da instalação do tubo nasal.

No caso da endoscopia, o médico insere um endoscópio (um tubo flexível de visualização) pela boca até alcançar o duodeno e parte do jejuno (a porção intermediária e anterior do intestino delgado), para localizar o tumor e realizar uma biópsia (coleta de amostra de tecido para análise ao microscópio). O médico pode, ocasionalmente, visualizar tumores do íleo (segmento distal do intestino delgado) pela introdução de um colonoscópio (endoscópio usado para examinar a parte inferior do trato digestivo) por via anal, através de todo o intestino grosso até atingir o íleo.

Uma cápsula sem fio, alimentada à bateria, que contém uma ou duas câmeras pequenas (exame de cápsula endoscópica) pode ser utilizada para tirar fotografias de tumores no intestino delgado.

Ocasionalmente, é necessária uma cirúrgica exploratória para identificação de tumores no intestino delgado.