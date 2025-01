Câncer de esôfago

Remoção cirúrgica

Quimioterapia combinada com radiação (quimiorradioterapia)

Imunoterapia combinada com quimioterapia no caso de câncer avançado

Alívio dos sintomas

Às vezes, os médicos tratam adenocarcinomas rasos (superficiais) por meio de uma ressecção endoscópica, o que significa que os adenocarcinomas são removidos durante uma endoscopia. A ressecção endoscópica é menos invasiva e, portanto, menos arriscada que fazer uma cirurgia para remover o câncer. As pessoas cujo câncer é removido nos estágios iniciais talvez não precisem de quimioterapia ou radioterapia. No entanto, a maioria dos cânceres de esôfago é tratada com quimiorradioterapia (consulte Terapia combinada contra o câncer) antes da realização da cirurgia. Às vezes, a realização de quimiorradioterapia antes da cirurgia pode aumentar a sobrevida.

A imunoterapia envolve a administração de medicamentos que estimulam o sistema imunológico do organismo a combater o câncer. Esses tratamentos são dirigidos a características genéticas específicas das células tumorais. Às vezes, a imunoterapia é administrada antes da ressecção do tumor. A imunoterapia combinada com quimioterapia é o tratamento recomendado para o carcinoma de células escamosas do esôfago avançado e talvez seja recomendada para o tratamento do adenocarcinoma de esôfago.

Outras medidas têm como objetivo aliviar os sintomas, principalmente a dificuldade em engolir. Tais medidas incluem a dilatação da área estenosada do esôfago e, em seguida, a inserção de um tubo flexível de malha de metal (um stent vascular) para manter o esôfago aberto, a queima do câncer por laser para ampliar a abertura e o uso de radioterapia para destruir o tecido canceroso responsável pela obstrução do esôfago.

Os adenocarcinomas rasos (superficiais) às vezes são curados por um tratamento que utiliza ondas de rádio para queimá-los (ablação por radiofrequência).

Uma técnica mais recente para aliviar os sintomas é a terapia fotodinâmica, em que um produto fotossensível (meio de contraste) é administrado por via intravenosa 48 horas antes do tratamento. O contraste é absorvido pelas células cancerosas em maior grau do que pelas células normais que rodeiam o tecido esofágico. Quando ativadas pela luz de um laser que se introduz no esôfago através de um endoscópio, o produto fotossensível destrói o tecido, desobstruindo assim o esôfago. A terapia fotodinâmica destrói as lesões obstrutivas mais rapidamente do que a radioterapia ou a quimioterapia, em pessoas incapazes de tolerar a cirurgia devido à deterioração avançada do seu estado de saúde.

Uma orientação nutricional adequada faz com que o tratamento seja possível e mais bem tolerado. Se a pessoa for capaz de engolir, poderá tomar complementos concentrados de líquidos nutritivos. É possível que pessoas que não conseguem engolir precisem ser alimentadas através de um tubo estomacal inserido pela parede abdominal (tubo de gastrostomia).