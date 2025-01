Os médicos não sabem por que os soluços ocorrem, mas acham que podem envolver irritação dos nervos ou das partes do cérebro que controlam os músculos da respiração (incluindo o diafragma).

Breves episódios de soluços geralmente não têm causa óbvia, mas, às vezes, eles são acionados por

Estômago inchado

Consumo de álcool

Ingestão de substâncias quentes ou irritantes

Nesses casos, os soluços têm início em uma situação social, talvez desencadeados por uma mistura de rir, falar, comer e beber (particularmente álcool). Em algumas ocasiões, alimentos ou líquidos quentes ou irritantes são a causa. É mais provável ocorrer soluços quando as concentrações de dióxido de carbono no sangue diminuem. Essa diminuição pode acontecer se as pessoas hiperventilarem.

Episódios persistentes de soluços às vezes têm causas mais sérias (consulte a tabela Algumas causas e características de soluços persistentes). Por exemplo, o diafragma pode ficar irritado em decorrência de pneumonia ou cirurgia no tórax ou estômago, bem como devido a resíduos que se acumulam no sangue devido a insuficiência renal (uremia). Raramente, os soluços são consequência de um tumor cerebral ou de um acidente vascular cerebral que afeta a região de controle respiratório no cérebro.

Quando a causa é séria, os soluços tendem a persistir até que a causa seja corrigida. O soluço provocado por um tumor cerebral ou por um acidente vascular cerebral pode ser muito difícil de controlar e ser esgotante.