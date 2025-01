Regurgitação e ruminação

Um músculo em forma de anel (esfíncter), localizado entre o estômago e o esôfago, normalmente ajuda a prevenir a regurgitação.

A regurgitação de materiais azedos ou amargos pode resultar do ácido subindo do estômago.

A regurgitação de líquido insípido contendo muco ou alimentos não digeridos pode ser causada por um estreitamento (estenose) ou uma obstrução do esôfago ou por uma bolsa anômala que se forma no esôfago, denominada divertículo de Zenker. A obstrução pode resultar de uma lesão no esôfago provocada pelo ácido gástrico, da ingestão de substâncias cáusticas, de um câncer do esôfago ou de um controle nervoso anômalo que afeta a coordenação entre o esôfago e o seu esfíncter na abertura do estômago (acalasia).