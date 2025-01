Indigestão

Possíveis exames incluem

Endoscopia digestiva alta

Exames de sangue

Dado o risco de câncer, geralmente o médico investiga o esôfago e o estômago com um tubo flexível (endoscopia digestiva alta) em pessoas com idade acima de 60 anos e em pessoas mais jovens que estejam apresentando sinais de alerta. Essas pessoas mais jovens e que não têm sintomas além da dispepsia, geralmente são tratadas com medicamentos inibidores da produção de ácido. Se esse tratamento não for bem-sucedido, os médicos normalmente realizam uma endoscopia.

As pessoas com sintomas de isquemia coronária aguda, particularmente aquelas com fatores de risco, devem procurar um pronto-socorro para uma avaliação imediata, incluindo eletrocardiograma (ECG) e exames de sangue para verificar a presença de lesões nas células do músculo cardíaco.

As pessoas com sintomas crônicos e não específicos devem realizar exames de sangue. Se os resultados dos exames de sangue forem anormais, os médicos consideram exames adicionais (como estudos de diagnóstico por imagem ou endoscopia). Alguns médicos recomendam a realização de exames para detectar a infecção por Helicobacter pylori por meio de um teste respiratório ou de um exame de fezes ou pesquisar quanto à presença de doença celíaca por meio de uma biópsia de tecido do intestino delgado.

O médico realiza uma manometria do esôfago e estudos de pHmetria (acidez) para pessoas que ainda têm sintomas de refluxo após terem realizado uma endoscopia digestiva alta e tomado inibidores da bomba de prótons (IBP) por quatro a oito semanas.

Às vezes, uma alteração encontrada durante exames (como, por exemplo, gastrite ou refluxo gastroesofágico) não é a causa da dispepsia da pessoa. Os médicos descobrem isso apenas quando o distúrbio se resolve, mas os sintomas da dispepsia não.