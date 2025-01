Síndrome do intestino irritável (SII)

(Para obter mais informações sobre dieta e SII, consulte as seguintes recomendações do Instituto Nacional de Diabetes e Doença Digestiva [National Institute of Diabetes and Digestive Disease].)

Para muitas pessoas, é melhor fazer refeições menores e frequentes do que refeições maiores e menos frequentes (por exemplo, cinco ou seis pequenas refeições em vez de três grandes refeições por dia). A pessoa deve tentar comer mais devagar. A pessoa com distensão abdominal e maior produção de gases (flatulência) deve evitar consumir leguminosas, repolho e outros alimentos de digestão difícil.

Os sintomas da SII melhoram em algumas pessoas quando elas limitam o consumo de alimentos com alto teor de determinados carboidratos denominados oligossacarídeos, dissacarídeos, monossacarídeos e polióis fermentáveis. Esse conjunto de alimentos é conhecido coletivamente como FODMAPs. Os FODMAPs são carboidratos que são mal absorvidos e rapidamente fermentados por bactérias no intestino delgado, o que dá origem ao aumento dos gases e ao desconforto.

O sorbitol, um adoçante artificial utilizado em alguns alimentos e gomas de mascar, não deve ser consumido em grandes quantidades. A frutose, um açúcar encontrado em frutas, bagas e algumas plantas, deve ser ingerida apenas em pequenas quantidades. A pessoa com SII que não consegue digerir o açúcar lactose (um quadro clínico denominado intolerância à lactose), que se encontra no leite e outros laticínios, deve apenas consumir laticínios com moderação.

A pessoa pode tentar reduzir o consumo dos alimentos mencionados acima, um de cada vez, e observar se os sintomas mudam, ou ela pode tentar seguir uma dieta pobre em FODMAP, que restringe todos esses alimentos ao mesmo tempo. Se alterações na dieta causarem o alívio dos sintomas, a pessoa pode reintroduzir gradativamente os alimentos restritos, um de cada vez, e monitorar seus sintomas.

Uma dieta com baixo teor de gordura ajuda algumas pessoas, sobretudo aquelas cujo estômago se esvazia muito lenta ou rapidamente.

Geralmente, é possível aliviar a constipação intestinal ao consumir mais fibras e beber mais água. Pessoas com constipação intestinal podem tomar suplementos de muciloide de psílio com 2 copos de água. No entanto, o aumento de fibra na dieta pode agravar a flatulência e a distensão abdominal. Em alguns casos, a flatulência pode ser reduzida trocando-se para uma preparação de fibras sintéticas (tais como metilcelulose ou psílio).