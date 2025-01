Gastroenterite por norovírus

Lavagem das mãos

Evitar alimentos e bebidas de alto risco

Boas práticas de higiene são sempre importantes, não apenas quando um surto de gastroenterite estiver ocorrendo.

Uma vez que a maioria das infecções por norovírus é transmitida por meio de contato pessoal, sobretudo por meio de contato direto ou indireto com fezes infectadas, lavar cuidadosamente as mãos com água e sabão após defecar é a maneira mais eficaz de prevenção. Se não houver sabão e água limpa disponíveis, deve ser usado um antisséptico antibacteriano para as mãos.

Para evitar infecções transmitidas por alimentos, as mãos devem ser lavadas antes de tocarem alimentos, facas e tábuas para cortar carne crua devem ser lavadas antes do uso com outros alimentos, carnes e ovos devem ser cozidos completamente e sobras devem ser refrigeradas imediatamente após o cozimento. Só devem ser utilizados laticínios e suco de maçã se devidamente pasteurizados.

Pessoas que estão viajando devem evitar alimentos e bebidas de alto risco, como os vendidos na rua.

Para prevenir a ocorrência da doença relacionada a águas de recreação, as pessoas com diarreia não devem nadar. As fraldas de bebês e crianças pequenas devem ser verificadas com frequência e devem ser trocadas no banheiro e longe da água. Nadadores devem evitar a ingestão de água durante a natação.

Higiene das mãos Imagem

Para prevenção em crianças, os cuidadores devem lavar muito bem as mãos com água e sabão antes de preparar as mamadeiras para bebês alimentados com fórmula láctea. Eles também devem lavar suas mãos depois de trocar as fraldas. As áreas de troca de fraldas devem ser desinfetadas com uma solução fresca de água sanitária (¼ de xícara de água sanitária diluída em quatro litros de água).

Crianças com diarreia não devem retornar à creche até que seus sintomas tenham desaparecido.