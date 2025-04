Diarreia do viajante (Turista) Por Lewis Katz School of Medicine at Temple University Jonathan Gotfried , MD , Revisado/Corrigido: jun. 2023 VISUALIZAR A VERSÃO PARA PROFISSIONAIS DE SAÚDE Fatos rápidos

A diarreia do viajante é uma infecção caracterizada por diarreia, náusea e vômito que costumam aparecer em pessoas que viajam para locais do mundo com tratamento de água deficiente.

A diarreia do viajante pode ser causada por bactérias, parasitas ou vírus.

Os organismos que causam a doença são geralmente adquiridos em alimentos ou água, especialmente em países onde o tratamento da água talvez seja deficiente.

Náusea, vômito, cólica abdominal e diarreia podem ocorrer com qualquer grau de gravidade.

O diagnóstico costuma se basear na avaliação médica, mas, às vezes, são realizados exames de fezes para detectar a presença de organismos.

O tratamento envolve beber muito líquido e, ocasionalmente, tomar medicamentos antidiarreicos ou antibióticos.

Medidas preventivas incluem beber apenas bebidas gaseificadas engarrafadas, evitar vegetais ou frutas cruas, não usar cubos de gelo e usar água engarrafada para escovar os dentes. (consulte também Considerações gerais sobre a gastroenterite). A diarreia do viajante ocorre quando a pessoa é exposta a bactérias, vírus ou, com menos frequência, a parasitas aos quais ela teve pouca exposição e, portanto, contra os quais não tem imunidade. Os organismos são normalmente adquiridos por alimentos ou água (inclusive a água utilizada para lavar alimentos). A diarreia do viajante geralmente ocorre em países onde o tratamento da água é deficiente. A bactéria Escherichia coli (E. coli) é o organismo com maior probabilidade de causar a diarreia do viajante, sobretudo os tipos de E. coli que produzem determinadas toxinas e alguns tipos de vírus, como, por exemplo, o norovírus, que tem sido particularmente um problema em alguns navios de cruzeiro. Mesmo os viajantes que evitam beber a água local ainda podem se infectar ao escovar os dentes com uma escova mal enxaguada, beber água engarrafada com gelo feito com água local ou comer alimentos manuseados incorretamente ou lavados com a água local. As pessoas que tomam medicamentos que diminuem o ácido gástrico (por exemplo, antiácidos, bloqueadores de H2 e inibidores da bomba de prótons) correm o risco de desenvolver uma doença mais grave. Sintomas da diarreia do viajante Os seguintes sintomas de diarreia do viajante podem ocorrer em qualquer combinação e com qualquer grau de gravidade: Náusea

Vômitos

Ruídos abdominais

Cãibras abdominais

Diarreia

Febre Esses sintomas têm início de 12 a 72 horas após a ingestão de água ou alimentos contaminados. Vômito, dor de cabeça e dores musculares são particularmente comuns em infecções causadas por norovírus. Em casos raros, a diarreia é sanguinolenta. A maioria dos casos são leves e desaparecem sem tratamento entre três e cinco dias. Diagnóstico da diarreia do viajante Avaliação médica

Raramente, exames de fezes Exames diagnósticos raramente são necessários, mas às vezes amostras de fezes são testadas quanto à presença de bactérias, vírus ou parasitas, normalmente em pessoas com febre, dor abdominal intensa e diarreia sanguinolenta. Tratamento da diarreia do viajante Líquidos

Medicamentos que interrompem a diarreia (medicamentos antidiarreicos)

Às vezes, antibióticos ou medicamentos antiparasitários Quando os sintomas ocorrem, o tratamento inclui beber bastante líquido e tomar medicamentos antidiarreicos como a loperamida. Esses medicamentos não são administrados a crianças com menos de 18 anos de idade com diarreia aguda. Além disso, os medicamentos antidiarreicos não são administrados a pessoas que recentemente tomaram antibióticos, que têm diarreia sanguinolenta, que apresentam pequenas quantidades de sangue nas fezes que não podem ser vistas a olho nu ou que têm diarreia e febre. Antibióticos não são necessários para a diarreia do viajante leve. No entanto, se a diarreia for mais grave (três ou mais fezes moles em oito horas), antibióticos costumam ser administrados. Os adultos talvez recebam ciprofloxacino, levofloxacino, azitromicina ou rifaximina. As crianças talvez recebam azitromicina. Antibióticos não são administrados se a causa for um vírus. Medicamentos antiparasitários são administrados se um parasita for identificado nas fezes. Os viajantes devem procurar assistência médica na ocorrência de febre ou sangue nas fezes. Prevenção da diarreia do viajante Consumo seguro de água e alimentos Os viajantes devem comer apenas em restaurantes com boa reputação de segurança e não devem comprar comida ou bebidas vendidas nas ruas. Os alimentos cozidos ainda quentes quando servidos costumam ser seguros. Saladas contendo legumes e frutas crus, bem como molho mantido sobre a mesa em potes abertos, devem ser evitados. O viajante deve descascar suas próprias frutas. Os viajantes só devem ingerir bebidas gaseificadas engarrafadas ou bebidas preparadas com água fervida. Até mesmo os cubos de gelo devem ser feitos com água previamente fervida. Bufês e lanchonetes apresentam maior risco de infecção. Antibióticos preventivos são recomendados apenas para pessoas que são particularmente suscetíveis às consequências da diarreia do viajante, como, por exemplo, aquelas cujo sistema imunológico está debilitado, aquelas com doença inflamatória intestinal, HIV ou doença cardíaca ou renal grave e aquelas que receberam um transplante de órgão. O antibiótico mais frequentemente administrado é a rifaximina. Alguns viajantes tomam subsalicilato de bismuto em vez de um antibiótico para prevenção. Mais informações O seguinte recurso em inglês pode ser útil. Vale ressaltar que O MANUAL não é responsável pelo conteúdo deste recurso. Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC): Como escolher alimentos e bebidas seguros em viagens