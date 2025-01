Medicamentos para o tratamento da acidez gástrica

Antiácidos são substâncias químicas que neutralizam o ácido gástrico que já foi secretado elevando, assim, o nível de pH no estômago (tornando-o menos ácido). Antiácidos podem ser usados isoladamente para sintomas leves causados pelo ácido gástrico. Contudo, antiácidos não são em si adequados para o tratamento de distúrbios sérios relacionados ao ácido, como úlceras e gastrite grave. Nesses distúrbios, os antiácidos são normalmente tomados juntamente com inibidores da bomba de prótons ou bloqueadores de H2 para ajudar a aliviar os sintomas na fase inicial do tratamento. A eficácia varia conforme a quantidade de antiácido tomada e a quantidade de ácido produzida pela pessoa. Quase todos os antiácidos podem ser adquiridos sem receita médica e encontram-se disponíveis na forma de comprimidos, comprimidos mastigáveis macios e líquida. No entanto, os antiácidos podem interferir com a absorção de vários medicamentos, portanto, um farmacêutico ou médico deve ser consultado sobre possíveis interações medicamentosas antes de tomar antiácidos.

Bicarbonato de sódio e carbonato de cálcio, os antiácidos mais potentes, podem ser tomados ocasionalmente para alívio rápido e de curta duração. Contudo, visto que esses antiácidos são absorvidos pela corrente sanguínea, seu uso contínuo pode tornar o sangue demasiadamente alcalino (alcalose), causando náusea, dor de cabeça e fraqueza. Assim, o consumo de grandes doses desses antiácidos deve limitar-se a poucos dias. Esses antiácidos também são ricos em sal e não devem ser utilizados por pessoas que precisam seguir uma dieta com restrição de sódio ou aquelas com insuficiência cardíaca ou com hipertensão arterial.

O hidróxido de alumínio é um antiácido de uso frequente e relativamente seguro. No entanto, o alumínio pode se ligar ao fosfato no trato digestivo, o que provoca o esgotamento das reservas de cálcio do corpo e a redução dos níveis de fosfato no sangue, causando fraqueza, náuseas e perda de apetite. O risco desses efeitos colaterais é maior em pessoas com transtorno por uso de álcool, subnutridas e portadores de doença renal, incluindo aquelas que estejam recebendo diálise. O hidróxido de alumínio também pode causar constipação.

O hidróxido de magnésio é um antiácido mais eficaz que o hidróxido de alumínio. Esse antiácido atua rapidamente e neutraliza os ácidos de forma eficaz. No entanto, o magnésio é também um laxante. As evacuações geralmente permanecem regulares se forem consumidas apenas poucas colheres de sopa por dia. Mais de quatro doses por dia podem causar diarreia. Uma vez que a corrente sanguínea absorve pequenas quantidades de magnésio, pessoas com lesões renais só devem tomar pequenas doses de hidróxido de magnésio. Para limitar a diarreia, muitos antiácidos contêm tanto hidróxido de magnésio como hidróxido de alumínio.

Pessoas com doença cardíaca, hipertensão ou doença renal devem consultar um médico antes optarem por um antiácido.