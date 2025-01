Os tipos específicos de gastrite são causados por vários fatores, incluindo infecções, o estresse decorrente de doença grave, lesões, determinados medicamentos (tais como aspirina e outros anti-inflamatórios não esteroides [AINEs]), bebidas alcoólicas e distúrbios do sistema imunológico.

A gastrite erosiva costuma ser causada por bebidas alcoólicas, por estresse decorrente de doença grave e por substâncias irritantes, tais como medicamentos, sobretudo aspirina e outros AINEs. As causas menos comuns incluem doença de Crohn, radiação, infecções bacterianas e virais (como citomegalovírus), ingestão de substâncias corrosivas e lesões diretas (como pela inserção de um tubo nasogástrico). Em algumas pessoas, o uso diário de apenas uma aspirina infantil pode lesionar o revestimento gástrico.

A gastrite não erosiva é geralmente causada pela infecção por Helicobacter pylori.

A gastrite infecciosa não causada por Helicobacter pylori é rara.

Pessoas que têm ou tiveram doença prolongada ou cujo sistema imunológico esteja comprometido, tais como aquelas com AIDS ou câncer, ou que estejam tomando medicamentos imunossupressores, podem vir a desenvolver gastrite viral ou fúngica.

A gastrite aguda por estresse, uma forma de gastrite erosiva, é causada por doença ou lesão súbita. Mesmo lesões fora do estômago provocam gastrite. Por exemplo, queimaduras extensas na pele, lesões cranianas e lesões que provocam hemorragias importantes são causas frequentes. Não se conhece bem a razão pela qual uma doença grave pode causar gastrite, mas acredita-se que isso possa estar relacionado à redução do fluxo sanguíneo que irriga o estômago, com um aumento da quantidade de ácido no estômago e/ou com a deterioração da capacidade de proteção e renovação do revestimento gástrico.

Gastrite aguda Ocultar detalhes Os pontos vermelhos pequenos e dispersos são áreas inflamadas do revestimento gástrico provocadas pela infecção por Helicobacter pylori. Fotografia fornecida pelo Dr. David M. Martin.

A gastrite por radiação pode ocorrer se for administrada radioterapia à região inferior esquerda do tórax ou à região superior do abdômen, onde ela pode causar irritação ao revestimento do estômago.

A gastrite pós-gastrectomia manifesta-se em pessoas submetidas à cirurgia de extração de parte do estômago (procedimento chamado gastrectomia parcial). A inflamação geralmente ocorre no local onde o tecido foi suturado. Supõe-se que a gastrite pós-gastrectomia resulte da deterioração do fluxo sanguíneo que irriga o revestimento gástrico ou da exposição do estômago a uma grande quantidade de bile (líquido digestivo amarelo-esverdeado produzido pelo fígado) decorrentes da cirurgia.

A gastrite atrófica faz com que o revestimento gástrico se torne muito fino (atrófico) e perca parcial ou totalmente suas células produtoras de ácido e enzimas. Esse quadro clínico pode ocorrer quando anticorpos atacam o revestimento gástrico (chamado gastrite atrófica metaplásica autoimune). A gastrite atrófica também pode ocorrer em pessoas com infecção crônica causada pela bactéria H. pylori. Esse distúrbio também tende a ocorrer em pessoas submetidas a uma gastrectomia parcial.

A gastrite eosinofílica pode se originar de uma reação alérgica provocada por uma infestação por nematelmintos (lombrigas), mas normalmente a causa é desconhecida. Nesse tipo de gastrite, ocorre acúmulo de eosinófilos (um tipo de leucócito) na parede gástrica.

A doença de Ménétrier, um raro distúrbio cuja causa é desconhecida, consiste em um tipo de gastrite caracterizada pelo desenvolvimento de pregas grandes e espessas e cistos com conteúdo líquido na parede do estômago. Essa doença pode ser decorrente de uma resposta imunológica anormal, embora também tenha sido associada à infecção por Helicobacter pylori.