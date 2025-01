Os sintomas da úlcera péptica podem variar conforme a localização da úlcera e a idade da pessoa. Por exemplo, é possível que crianças, idosos e pessoas cujas úlceras foram causadas por AINEs, não apresentem os sintomas habituais ou não apresentem nenhum sintoma. Nessas circunstâncias, as úlceras são detectadas apenas quando surgem complicações.

O sintoma mais comum da úlcera péptica é

Dor de intensidade leve a moderada na parte superior do abdômen

A dor é normalmente descrita como algo roendo, uma queimação, pontada, sensibilidade dolorosa ou como sensação de fome e normalmente é localizada na parte superior do abdômen logo abaixo do esterno. É aliviada quando há ingestão de comida ou antiácidos. A úlcera comum tende a cicatrizar e voltar a ocorrer. Portanto, a dor pode ocorrer durante dias ou semanas e, depois, diminuir ou desaparecer, retornando novamente com a volta da úlcera. Apenas metade das pessoas apresenta os sintomas característicos.

Os sintomas de úlcera duodenal tendem a seguir um padrão. As pessoas geralmente não sentem dor ao acordar, mas a dor aparece no meio da manhã. Beber leite ou comer (para neutralizar o ácido gástrico) ou o uso de antiácidos são medidas que costumam aliviar a dor, porém, esta costuma retornar após duas a três horas. Também é frequente que a dor desperte a pessoa durante a noite. Frequentemente, a dor ocorre uma ou mais vezes por dia durante uma a várias semanas e pode desaparecer sem tratamento. No entanto, a dor geralmente retorna, geralmente nos primeiros dois anos e, ocasionalmente, depois de vários anos. As pessoas geralmente desenvolvem padrões e, muitas vezes, aprendem com sua experiência a identificar quando a reincidência é provável (geralmente na primavera e no outono e durante períodos de estresse).

Diferentemente dos sintomas das úlceras duodenais, os sintomas de úlceras gástricas, marginais e por estresse não seguem nenhum padrão. Fazer uma refeição pode aliviar a dor temporariamente, porém também pode provocar dor em vez de trazer alívio. As úlceras gástricas podem causar formação de tecido cicatricial e inchaço dos tecidos (edema) que ligam o estômago ao intestino delgado, o que pode impedir a livre passagem dos alimentos para fora do estômago. Tal bloqueio pode causar distensão, náusea ou vômito após as refeições.